Yeni İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın iki günde iki kez İstihbarat'a gitmesi neden önemli?

Gazeteci Tolga Şardan, hakkında selefi Süleyman Soylu tarafından dosya hazırlandığı ileri sürülen yeni İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı'na düzenlediği ziyaretlerin önemini anlattı.

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Yeni İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın iki günde iki kez İstihbarat'a gitmesi neden önemli?

T24 yazarı Tolga Şardan, AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ikinci turda yüzde 52.18'le kazandığı cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası oluşturulan yeni kabinede İçişleri Bakanı olarak görevlendirilen Ali Yerlikaya'nın son adımlarını köşesine taşıdı. 

Yerlikaya'nın bir yandan hükümet çalışmalarına katıldığını, diğer yandan da kurumsal faaliyetlerini yürüttüğünü dile getiren Şardan, yeni bakanın bu kapsamda önceki gün Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve yardımcılarıyla bir araya geldiğini söyledi:

"Görüşmede ilginç bir durum yaşandı. Soylu döneminde hem Soylu'ya hem de kurumsal çalışmalara uzak kalan Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan da Yerlikaya ile bir araya geldi. Hatırlanacağı üzere, Soylu ile Çalışkan arasında uzun soluklu gerginlik yaşanmıştı."

İSTİHBARATA İKİ GÜNDE İKİ KEZ GİTTİ

Şardan, devamında Yerlikaya'nın göreve gelmesinden hemen sonra iki gün içinde iki kez Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı'na gitmesinin dikkati çektiğini belirtti:

"Büyüteç'te salı günü Eski Bakan Soylu'nun, Yerlikaya hakkında özel dosya hazırlayıp Cumhurbaşkanlığı'na götürdüğünü aktarmıştım. Soylu'nun söz konusu dosyayı Emniyet İstihbarat Başkanlığı üzerinden yaptığı ortaya çıkmıştı.

İşte bu nedenle Yerlikaya'nın iki günde iki kez aynı birime gitmesi önemli. İlk gün İstihbarat Başkanlığı'na giden Yerlikaya çarşamba gecesi yine aynı birimdeydi. 

Beraberinde Emniyet Genel Müdürü Aktaş'la birlikte Yıldız'daki yerleşmeye giden Yerlikaya, Türkiye'deki terörle mücadele başta olmak üzere suçlarla mücadele konusunda başkanlık yönetiminden bilgi aldı."

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Etiketler
Ali Yerlikaya İçişleri Bakanlığı Süleyman Soylu İstihbarat
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