Yargıtay istedi: Adnan Oktar'a verilen 8 bin 658 yıl hapis cezası onansın

Bir dönem kamuoyunda 'Adnan Hoca' olarak bilinen Adnan Oktar ile liderliğini üstlendiği suç örgütüne ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

2018 yılındaki operasyonla Türkiye'nin gündemine yerleşen örgüt, sonraki yıllarda gerek mahkeme süreci gerekse itirafçıların söyledikleriyle uzun süre tartışılmaya devam etmişti. Cemaat son olarak 'Kedicik' belgeselindeki kadınların anlattığı istismar olaylarıyla büyük tepki çekmişti.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, 215 sanıklı Adnan Oktar organize suç örgütü davasına ilişkin aralarında 8 bin 658'er yıl hapse çarptırılan 14 sanığın da olduğu 215 sanık hakkındaki hükümlerin onanmasını talep etti.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, dosyanın temyiz incelemesini tamamladıktan sonra davaya ilişkin nihai kararını verecek.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Adnan Oktar silahlı suç örgütüne yönelik 72'si tutuklu 215 sanıklı davada, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, 16 Kasım 2022'de kararını açıklamıştı.

Mahkeme, sanık Adnan Oktar'ı "örgüt yöneticiliği", "cinsel istismar", "eğitim hakkının engellenmesi", "eziyet", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" ve "kişisel verilerin kaydedilmesi" suçlarından toplam 891 yıl hapisle cezalandırmıştı.

Yönetici konumunda bulunduğu için diğer sanıkların suçlarından da sorumlu tutulan Oktar, diğer sanıkların cezalarıyla birlikte toplam 8 bin 658 yıl hapse mahkum edilmişti.

Mahkeme, örgüt elebaşı oldukları iddiasıyla yargılanan sanıklar Alev Babuna, Aylin Atmaca, Ayşegül Hüma Babuna, Bora Yıldız, Ulviye Didem Ürer, Yeliz Sucu, Merve Büyükbayrak, Sinem Hacer Tezyapar, Tarkan Yavaş, Halil Hilmi Müftüoğlu, İbrahim Tuncer, Mehmet Noyan Orcan ve Fatma Ceyda Ertüzün'e de benzer suçlardan ayrı ayrı 8 bin 658 yıl hapis cezası vermişti.

Sanıklardan 106'sını "örgüt üyeliği" suçundan 4 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptıran mahkeme, 8 sanığı "örgüte üye olmamakla birlikte yardım" suçundan 3'er yıl hapisle cezalandırmıştı.

Heyet, haklarında etkin pişmanlık hükümleri uyguladığı 16 sanığa ise çeşitli hapis cezaları, 67 sanığa da benzer suçlardan değişen sürelerde hapis cezası vermişti.

Mahkeme ayrıca, sanık Mert Sucu'yu "örgüt üyeliği", "cinsel istismar", "cinsel saldırı", "görevini yaptırmamak için direnme" ve iki polis memuruna karşı "öldürmeye teşebbüs" suçundan 152 yıl 5 ay hapisle cezalandırmıştı. 3 sanığın dosyası ise ayrılmıştı.

İstinaf, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesinin kararını hukuka uygun bulmuştu.

Kaynak: AA