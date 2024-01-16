Seçil Erzan'ın eski sevgilisi anlattı: İfadesinden Fatih Terim'in ismini neden çıkardı?

Eski Denizbank Şube Müdürü Seçil Erzan'ın aralarında Emre Belözoğlu, Arda Turan, Selçuk İnan ve Fernando Muslera gibi ünlülerin de bulunduğu 21 kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddiasıyla başlayan dava, Türkiye gündeminin ilk sıralarındaki yerini koruyor.

Yargılamaya dün İstanbul 41.Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

10 Haber'den Masum Gök'ün aktardığına göre duruşmada tanık olarak ifade veren Seçil Erzan'ın eski sevgilisi Avukat Candaş Gürol'un sözleri dikkati çekti.

Candaş Gürol savcılık ifadesinde şunları söylemişti:

"Bu olaylar sebebiyle Fatih Terim'e kırıldım. Şöyle ki Fatih Terim kesinlikle Seçil Erzan ile benden önce tanışmıştır. Şöyle ki benim tanışıklığım 2022 Haziran ayından sonraya ait olmasına rağmen Fatih Terim ile çok daha önceye dayanmaktadır. Ancak avukatı olmama rağmen bana hiçbir şeyden bahsetmemiş olması beni üzdü. Çünkü Fatih Terim hocanın evine gittiğimde Fatih Terim bana kendisinin de Seçil Erzan'ın bahsettiği fona para yatırdığını söyledi. Bununla birlikte o sırada Buse Terim, Terim Arıcan, Volkan Bahçekapılı da fona para yatırdığını söyledi."

Gürol mahkemede ise "Fatih Terim Denizbank'a yatırım amacıyla bankaya para yatırmış. Fona para yaptırmamış. Savcılık ifademde duygusal konuşmuşum" ifadesini kullandı.

'BOŞ ATIP DOLU TUTMAK İÇİN YAZDIM'

Candaş Gürol'a Seçil Erzan'la gerçekleştirdiği ve dava dosyasına giren WhatsApp yazışmaları da soruldu.

Gürol, Seçil Erzan'ın fon adı altında para topladığını önceden bildiğine yönelik yazışmalar için "Ben bu olay ortaya çıkana kadar bilmiyordum. Beni aldattığını düşünüyordum. Boş atıp dolu tutmak için öyle şeyleri yazdım. Ben bankada birileriyle usulsüz kredi verdiğinden şüpheleniyordum. Böyle bir şey yapacağını hayal bile edemezdim" diye konuştu.

Gürol, İsmail İbrahim Çağlar'ın İsviçre'den getirip Seçil Erzan'a verdiği üç milyon dolarla ilgili ise şunları kaydetti:

"İbrahim Çağlar'ın avukatıyım, aynı zamanda da dostum. Bankada böyle bir fon olduğunu İsviçre'deki parasını getirip buradaki değerlendirmek istediğini söyledi. Özel bir sebepten dolayı da parayı benim hesabıma yatırmak istediğini söyledi. Çok kabul edeceğim bir şey değil ama dostum olduğu için kabul ettim ricasını."

İbrahim Çağlar'ın parasının gelmemesi durumunda Candaş Gürol'a Seçil Erzan'ın yazdığı "Bu para gelmezse ben biterim" diye yazdığı yazışma da soruldu. Candaş Gürol "Ben de bunu kendisine sorduğumda bankanın kendisinden beklentileri olduğunu, bu hedefleri tutturması gerektiğini bana söyledi" diye yanıt verdi.

Avukatların dosyaya giren mesajlar üzerinden sorular sorduğu Candaş Gürol, "Seçil'in böyle bir şeyin içinde olması benim hayal gücümün bile üstünde illegal bir şey yapacağını düşünemedim. Ben usulsüz kredilerle ilgili banka içinde bir sorun olduğunu düşündüm, benim hayal gücüm bu kadardı" dedi.