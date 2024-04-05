Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine Rıdvan Gündoğdu yeniden seçildi

Yargıtay'da Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine yeniden Rıdvan Gündoğdu atandı.

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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine Rıdvan Gündoğdu yeniden seçildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine Seçme Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekil Rıdvan Gündoğdu, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca gösterilen adaylar arasından yeniden Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine getirildi. Gündoğdu, Yargıtay 20. Ceza Dairesi üyesiyken ilk olarak 4 Nisan 2020 tarihinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine atanmıştı.

RIDVAN GÜNDOĞDU KİMDİR?

01.10.1968 tarihinde Keçiborlu'da doğdu. İzmir İmam Hatip Lisesini bitirmiş, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra askerliğini Karabük'te bedelli olarak yapmıştır.

Isparta hâkim adayı olarak mesleğe başlayan Gündoğdu; sırasıyla Özalp/Van, Tuzlukçu/Akşehir, Köşk/Aydın, Kemer/Antalya, Urla/İzmir, Kadıköy/İstanbul ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevlerinde bulundu.

15.12.2014 tarihinde Yargıtay Üyeliğine seçilen Rıdvan Gündoğdu, Yargıtay 20. Ceza Dairesi üyesi olarak görevini sürdürmekteyken, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca gösterilen adaylar arasından, Cumhurbaşkanınca 04 Nisan 2020 tarihinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine atanmıştı.

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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine Rıdvan Gündoğdu yeniden seçildi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine Rıdvan Gündoğdu yeniden seçildi