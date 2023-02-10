Yaptığı binalar enkaza dönen müteahhit, basını hedef aldı: 'Algı değiştirip kurban seçiyorlar'

10 ili etkileyen, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde Hatay’da yerle bir olan 3 yıllık Güçlü Bahçe City sitesinin müteahhidi Servet Altaş, basını hedef göstererek kendini savundu.

Son Güncelleme:
Yaptığı binalar enkaza dönen müteahhit, basını hedef aldı: 'Algı değiştirip kurban seçiyorlar'

Daha önce yaptığı binalardaki yıkımı soran muhabire tepki gösterip "Burada atom bombaları etkisinde deprem oldu, her yer yıkıldı, benim binam mı mesele. Bana binayı soramazsınız" yanıtı veren Altaş bu defa şirketi Ser-Al İnşaat'ın Instagram hesabından açıklama yaptı. 

HalkTV'nin haberine göre bir yandan yaptığı yüzlerce binanın yıkıldığını kabul eden Servet Altaş, öte yandan "medyanın kendisini kurban seçtiğini" savundu.

Altaş şöyle dedi:

"Acımız büyük kayıplarımız çok. Hatay’da yapmış olduğum yüzlerce bina ve toplamda 21 bloktan oluşan sitede maalesef ve üzüntüyle Güçlü Bahçe City’nin iki bloğu ve Ekinci Mahallesi’ndeki Gökkuşağı apartmanı yıkılmıştır. Hakkımda kamuoyunda yaratılmaya çalışan haberlerin hepsi asılsız ve gerçeği yansıtmamaktadır."

Yaşadığımız bu felaketten sonra şehrimizde kullanılabilecek bina sayısı yok denecek kadar az. Tüm binalar ya hasar aldı ya da enkaza dönüştü. Asırlardır ayakta duran binalardan tutun daha inşası devam eden yapılar bile yıkıldı” diyerek ‘kurban seçildiğini’ iddia etti: “Maalesef bazı medya kuruluşlarının haber yapma adı altında algı değiştirip kurban seçmelerini acıyla izliyoruz. Önceliğimiz hedef aramak değil, hep birlikte canları kurtarmak olmalıdır.” 

Yaptığı binalar enkaza dönen müteahhit, basını hedef aldı: 'Algı değiştirip kurban seçiyorlar' - Resim : 1

Etiketler
Deprem
Son Güncelleme:
THY, afet bölgesinden bugün 150 tahliye seferi yapacak THY, afet bölgesinden bugün 150 tahliye seferi yapacak
Bamya pişirirken eriyorsa işte bilmeniz gereken pişirme tekniği! Daha lezzetli oluyor.. Bamya pişirirken eriyorsa işte bilmeniz gereken pişirme tekniği! Daha lezzetli oluyor..
Diyarbakır'da anne ve oğlu 101 saat sonra kurtarıldı Diyarbakır'da anne ve oğlu 101 saat sonra kurtarıldı
Alparslan Büyük Selçuklu'ya 2 bomba takviye! Yeni oyuncular geldi Alparslan Büyük Selçuklu'ya 2 bomba takviye! Yeni oyuncular geldi
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye deprem risk haritası: İşte en yüksek ve en düşük riskli iller Türkiye deprem risk haritası: İşte en yüksek ve en düşük riskli iller
Haluk Levent'le birlikte hedef gösterilen Oğuzhan Uğur, yardım miktarını paylaştı: 'Zorunda kaldık da diyebiliriz' Oğuzhan Uğur, yardım miktarını paylaştı: 'Zorunda kaldık da diyebiliriz'
İstanbul depremi için korkutan tarih: Artık uzatmaları oynuyoruz İstanbul depremi için korkutan tarih: Artık uzatmaları oynuyoruz
Oksijen gazetesinin deprem fotoğrafına tepki yağdı Oksijen gazetesinin deprem fotoğrafına tepki yağdı
10 ilin büyük hasar gördüğü depremler sonrası, hangi ülke hangi yardımlarda bulundu? 10 ilin büyük hasar gördüğü depremler sonrası, hangi ülke hangi yardımlarda bulundu?