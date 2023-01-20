Ünsal Ban'ın 'milyoner' şoförü TBMM'de işe alınmış

T24'ten Asuman Aranca'nın haberine göre, Ünsal Ban ile birlikte “suçtan kaynaklanan malvarlığını aklama” soruşturmasında şüpheli olan Karakaş hakkındaki bu bilgi, MASAK tarafından hazırlanan rapora girdi. Rapora göre, Ban’ın gizli kasası olduğu iddia edilen ve milyonlarca liralık hesap hareketleri tespit edilen Karakaş, Ban ve Taşkesenlioğlu’nun evlenmesinden 11 ay sonra TBMM Genel Sekreterliğinde “büro memuru” sıfatıyla işe başladı. Karakaş, Mart 2020’den Ocak 2022’ye kadar da maaş aldı. Ancak raporda Karakaş’a TBMM’den ne kadar maaş ödendiği bilgisine yer verilmedi.

"BÜRO MEMURU"

Türk Hava Kurumu Üniversitesi eski Rektörü Ünsal Ban’ın ‘kasası’ olarak bilinen ve Ankara Başsavcılığınca “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçundan yürütülen soruşturmada Ban ile birlikte “şüpheli” konumunda olan Karakaş’ın Mart 2020’de TBMM’de işe alındığı ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında MASAK tarafından hazırlanan raporda SGK kayıtlarına yer verilen Karakaş’ın, Taşkesenlioğlu ile Ünsal Ban’ın Nisan 2019’da evlenmelerinden 11 ay sonra Mart 2020’de TBMM Genel Sekreterliği tarafından sigorta kaydının yapıldığı bilgisine yer verildi. Raporda, Karakaş’ın önce Mart 2020-2021 tarihleri arasında TBMM’den sigorta girişinin yapıldığı, daha sonra Nisan 2021-Ekim 2021 arasında Ban’a ait Mengen Organik isimli firmada sigorta kaydının göründüğü ve ardından bir kez daha TBMM Genel Sekreterliğinde giriş kaydı yapılarak Ocak 2022’ye kadar büro memuru olarak çalıştığı ifade edildi.

MAAŞ BİLGİSİ YOK

TBMM’de Taşkesenlioğlu’nun yanında çalışıp çalışmadığı ve ne kadar maaş aldığına ilişkin bilgiye yer verilmeyen raporda Karakaş’ın, 2005-2018 yılları arasındaki yıllık maaş tutarıyla ilgili detaylar verilirken, TBMM’de çalıştığı görünen dönemi de kapsayan 2019-2022 yılları arasındaki muhasebat kayıtlarında teknik bir hata ile karşılaşıldığından bilgi verilemediği ifade edildi.

MİLYONER ŞOFÖR

MASAK raporuna göre, hesabında milyonlarca liralık para hareketleri bulunan Karakaş’ın, nakit giriş çıkışları ve para transferlerinin toplamı 1.2 milyar lirayı aşıyor. Buna göre Karakaş, 2014-2022 yılları arasında toplam 118.6 milyon lira nakit yatırma işlemi yaptı, bu işlemlerin 98.7 milyonu ise son 2 yılda gerçekleşti. Yine 2014-2022 yılları arasında Karakaş, hesaplarından toplam 83 milyon lira nakit çekme işlemi yaparken, bu miktarın 71.3 milyonunun son 2 yılda çekildiği belirlendi. Karakaş’ın hesaplarına 2021 sonu ve 2022’de yaklaşık 110 Milyon TL nakit yatırılıp, 70 Milyon TL nakit çekildi.