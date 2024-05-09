Türk Veteriner Hekimleri Birliği: 3 meslektaşımız görevi sırasında saldırıya uğradı

Samsun'un İlkadım ilçesinde 3 veteriner hekim kovan ve arı sayımı sırasında saldırıya uğradı. Türk Veteriner Hekimleri Birliği'nden konuya ilişkin açıklama geldi.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği: 3 meslektaşımız görevi sırasında saldırıya uğradı

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB), Samsun'un İlkadım ilçesinde 3 veteriner hekimin kovan ve arı sayımı sırasında saldırıya uğradığını bildirdi. TVHB'den yapılan açıklamada, "Meslektaşlarımıza karşı yapılan bu saldırıları şiddetle kınıyor yetkilileri tekrar göreve çağırıyoruz. Bizler, saldırı gerçekleştikten sonra yetkililerin, 'kınama, geçmiş olsun, takipçisi olacağız' söylemlerinden öteye gitmesini bekliyoruz" denildi.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB), Samsun'un İlkadım ilçesinde 3 veteriner hekimin kovan ve arı sayımı sırasında saldırıya uğradığını bildirdi. TVHB'den yapılan açıklamada, "Meslektaşlarımıza karşı yapılan bu saldırıları şiddetle kınıyor yetkilileri tekrar göreve çağırıyoruz. Bizler, saldırı gerçekleştikten sonra yetkililerin, "kınama, geçmiş olsun, takipçisi olacağız" söylemlerinden öteye gitmesini bekliyoruz" denildi.

TVHB'nin yaptığı açıklamaya göre, Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli 3 veteriner hekim, görevi sırasında saldırıya uğrayıp darp edildi. TVHB'nin konuya ilişkin açıklaması şöyle:

"Samsun’da meydana gelen olayda, İlkadım İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli 3 meslektaşımız görevi sırasında saldırıya uğramış ve darp edilmiştir. Saldırı nedeni daha öncekilerden farklı değildir. Bu sefer; arılı kovanlarda hastalık taraması ve tespit yapmak isteyen meslektaşlarımız gözü dönmüş şahısların dayatmalarına karşı direndikleri için hedef olmuşlardır.

Meslektaşlarımıza karşı yapılan bu saldırıları şiddetle kınıyor yetkilileri tekrar göreve çağırıyoruz. Bizler, saldırı gerçekleştikten sonra yetkililerin, "kınama, geçmiş olsun, takipçisi olacağız" söylemlerinden öteye gitmesini bekliyoruz.

"VETERİNER HEKİMLER 'SAĞLIKTA ŞİDDET YASASI' KAPSAMINA ALINMALI"

Bir an önce doğrudan veteriner hekimlere yapılan ancak dolaylı olarak toplum sağlığına, hayvan sağlığına yapılan saldırıların önlenmesi için, devlete maddi hiçbir ek yük getirmeyecek "Sağlıkta Şiddet Yasası" kapsamına acilen veteriner hekimlerin alınmasını bekliyoruz."

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