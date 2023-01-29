TTB'den tepki: Kliniği olmayan alanlara uzman atandı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin hastanelerinde, eğitim kliniği olmayan alanlara atama yapıldı. Türk Tabipler Birliği, kadrolaşmaya tepki gösterdi.

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TTB'den tepki: Kliniği olmayan alanlara uzman atandı

Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre, Türk Tabipler Birliği (TTB) İkinci Başkanı Ali İhsan Ökten, “kişiye özel” kadro ilanlarıyla gündem olan Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin (SBÜ) eğitim ve araştırma hastanelerinde, eğitim kliniği olmayan alanlara kadro ataması yaptığını söyledi.

Türkiye genelinde 20’ye yakın hastaneden örnekler veren Ökten, “Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi’nde göz kliniği olmadığı halde göz hastalıkları uzmanı doçent atandı. Başka şekilde çözülebilecekken akademik unvanlı kadro açılması, amacın farklı olduğunu gösteriyor” dedi.

Ökten sözlerine şöyle devam etti: “Yedikule Göğüs Cerrahisi Hastanesi’nde tıbbi patolog olarak profesör kadrosu, Zeynep Kamil patoloji bölümüne ise doçent kadrosu açıldı. Şanlıurfa, Erzurum ve Trabzon gibi birçok eğitim ve araştırma hastanesine eğitim klinikleri olmadığı halde akademik unvanlı kadrolar açılmıştır.”

Bu kadrolar açılırken pek çok ihtiyacı olan hastaneye kadro verilmemesine tepki gösteren Ökten, şunları kaydetti:

“Ataması yapılan akademisyenleri faydalı olacakları yerlere kadro açılmaları daha uygun olacaktır. TTB olarak akademik kadrolardaki her atama, liyakat temelli, bilimsel ve objektif ölçütlere göre yapılmalıdır diyoruz. Kişilere kadro vermek için eğitim kliniği olmayan yerlere kadro açılmasının bilimsellikle, eğitimle, araştırmayla, uygulamayla ilgisi yoktur. Olsa olsa bu kadrolar kadrolaşmak için açılmakta, meslektaşlarımız da bu kadrolar için ne yazık ki bu kirli siyasi döngünün içine girmektedir.”

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