Jet Fadıl ve yeğeni tutuklandı

Bayrampaşa’da Caprice Gold ve Caprice Maldivler gayrimenkul projelerinde devre mülk satışı yaptığı kişilerden para toplayarak projeyi tamamlamadığı iddia edilen ‘Jet Fadıl’ lakaplı Fadıl Akgündüz ve yeğeni Mehmet Salih Obut tutuklandı.

Jet Fadıl ve yeğeni tutuklandı

Sabah'ta yer alan habere göre, Bayrampaşa'daki Caprice Gold ile Maldivler'deki Caprice Maldivler adlı gayrimenkul projelerinde, devre mülk satışı yapılan 349 kişiyi dolandırıldığı iddiasıyla 'Jet Fadıl' lakabıyla anılan Fadıl Akgündüz, ve bazı sanıkların 349 müştekiye yönelik "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan ayrı ayrı 698 yıldan 2 bin 443 yıla kadar hapis cezası talep ediliyordu.

JET FADIL DURUŞMAYA SİİRT'TEN KATILDI

Akgündüz, 22 Aralık 2015'de tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı suçundan tutuklanmıştı. 28 Mart 2017'de çıkarıldığı mahkemede ise yeğeni Mehmet Salih Obut ile birlikte tahliyesine karar verilmişti. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya Fadıl Akgündüz Siirt'ten Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Duruşmaya Fadıl Akgündüz'ün yeğeni ve muhasebecisi tutuksuz sanık Mehmet Salih Obut hazır bulundu.

TUTUKLANDI

Birçok mağdurun katıldığı duruşmada savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaa sonrası ara kararını açıklayan mahkeme, Siirt'te bulunan Fadıl Akgündüz ve Mehmet Salih Obut'un tutuklanmasına karar verdi.

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