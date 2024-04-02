Tekirdağ'da site toplantısında kavga: 12 kişi yaralandı

Tekirdağ'da site toplantısında kavga çıktı. Kavgada 12 kişi yaralanırken, 7 zanlı da gözaltına alındı.

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Tekirdağ'da site toplantısında kavga: 12 kişi yaralandı

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde, bir sitenin yönetim toplantısında çıkan kavgada 12 kişi yaralandı. İlçede bir sitenin yönetim toplantısında, devir konusunda iki grup arasında tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesi sonucu gruplar arasında bıçaklı kavga çıktı. İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar site yöneticisi Ö.M, R.S, H.S, B.T, E.T, M.S, İ.T, E.B, N.Y, N.Y, İ.H.A. ve E.D, sağlık ekiplerince Çerkezköy ve Kapaklı'daki hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili 7 zanlı gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, birinin ise jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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