Tehlikeyi Ünlü Fransız Jeolog Açıkladı! Marmara’da Yeni Bir Aktif Fay Keşfedildi, Büyük Deprem Kapıda

M.Ö. 316 yılında Büyük İskender'in komutanlarından Antigonius Monophthalmos tarafından kurulan ve Bitinya, Roma, Bizans, Selçuklu ile Osmanlı medeniyetlerinin izlerini günümüzde de net bir şekilde taşıyan Bursa’nın İznik ilçesi, 2014 yılında keşfedilen göldeki batık bazilikayla dünya çapında ilgi çekmeye devam ediyor.

Fransız yönetmen Pascal Guerin'in çektiği uluslararası ödüllü "İznik, Batık Gizem" (İznik, The Sunken Enigma) adlı belgeselin gösterimi, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Uludağ Üniversitesi'nin katkılarıyla Gökdere Vadisi Şehir Kütüphanesi Üftade Salonu'nda yapıldı.

Gösterime Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanı Güney Özkılınç, Bursa Uludağ Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şahin, Fransız jeolog Prof. Dr. Julia de Sigoyer ve birçok arkeoloji ile tarih meraklısı katıldı.

‘İZNİK GÖLÜ'NDE AKTİF BİR FAY HATTI KEŞFETTİK’

Bu etkinlikte önemli açıklamalarda bulunan Fransız jeolog Prof. Dr. Julia de Sigoyer, İznik Gölü'ne işaret ederek İznik Gölü'nde aktif bir fay hattı keşfedildiğini açıkladı.

Sigoyer açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

“İznik’te meydana gelen depremler hakkında bilgi sahibi olmayı ve hangi depremin bazilikanın yıkılmasına neden olduğunu ortaya çıkarmayı amaçlıyoruz. Sismik hareketler konusunda önemli keşifler yaptık. Bazilikanın 1065 yılında yaşanan büyük bir deprem sonucu yıkılmış olduğunu keşfettik. Ayrıca 1065 yılından bu yana İznik ve çevresinde büyük bir depremin yaşanmadığını keşfettik. Verilere göre, her 900 ila 1000 yıl arasında büyük bir deprem yaşanıyor. 1065 yılındaki depremi göz önünde alırsak yakın zamanda İznik’te büyük bir deprem olma ihtimali var. İznik Gölü'nde aktif bir fay hattı keşfettik. Bu fay hattı, bölgede gelecekte bir deprem olabileceğinin habercisi olarak karşımıza çıkıyor.”

Kaynak: İHA