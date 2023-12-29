Tayfun Kahraman'ın kızı Vera'dan babasına mektup: "Hemencecik gelmeni diliyorum"

Gezi Parkı davasında 18 yıl hapis cezasına çarptırılan şehir plancısı Dr. Öğretim Üyesi Tayfun Kahraman'ın kızı Vera, babasına yılbaşı dileklerini yazdığı bir mektup gönderdi.

Tayfun Kahraman'ın eşi Dr. Meriç Demir Kahraman'ın X hesabından paylaştığı Vera'nın mektubu şöyle:

"Canım babacım, ben senin hemencecik gelmeni diliyorum ama dileklerim kabul olmuyor. Annem dedi ki bazı dilekler geç de olsa mutlaka kabul olurmuş. O yüzden dilemeye devam ediyorum. Bu yıl senin hemencecik gelmeni, çok kar yağmasını, seninle kar topu oynamayı ve biri çam ağaçlı, biri noel babalı iki tane saç tokası diliyorum. Dört dilek çok oldu, başka bir şey istemiyorum. Oyuncağım var, sen gelince oynarız. Babacım seni çok seviyorum. Hemencecik gelmeni bekliyorum. Vera."

"Hemencecik gelmeni bekliyorum Baba" - Vera pic.twitter.com/JSR0Ju3NHc — Dr. Meriç Demir Kahraman (@de_meric) December 29, 2023

TAYFUN KAHRAMAN KİMDİR?

Tayfun Kahraman, 14 Mayıs 1981 yılında İzmir'de doğdu. İzmir Atatürk Lisesi'ni 1999 yılında bitirdi. 2004 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nden mezun oldu. 2010 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde kent planlama alanında yüksek lisansını, 2017 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında doktorasını tamamladı.

TAYFUN KAHRAMAN NE İŞ YAPIYOR?

2006-2010 yılları arasında 2 dönem TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu'nda Sekreter Üye görevinde bulunmuştur. 2010-2019 yıllarında ise Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi Başkanlığında bulunmuştur. 2010-2014 yılları arasında Oda Genel Merkez Yönetim Kuruluğu üyeliği görevinde bulunmuştur.

2009-2014 yılları arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde Koruma Bölge Kurulu'nda uzman olarak çalıştı.

2014-2018 yılları arasında Beylikdüzü Belediyesi'nde danışman olarak çalışmalara destek vermiştir.

2014 yılından bu yana görev aldığı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nde Dr. Öğr. Üyesi olarak çalıştı.

2019-2022 yıllarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı olarak görev yaptı.

TAYFUN KAHRAMAN NEDEN TUTUKLANDI?

2013'teki Gezi Parkı olayları nedeniyle "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme (TCK 312/2)" suçlaması ile yargılandı. 25 Nisan 2022 tarihinde 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve cezaevine girdi.