Edirne'deki uyuşturucu dosyasında yeni detaylar: Polis müdürüne 30 yıl hapis istendi

T24 yazarı Tolga Şardan, bugün kaleme aldığı, "Edirne'deki uyuşturucu dosyasında mütalaa veren savcı, polis müdürüne 30 yıl hapis istedi" başlıklı yazısında Kasım 2022'de Pazarkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapmak isteyen bir araçta ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili yeni bilgileri aktardı.

"Soruşturmada en dikkat çeken isim Edirne Emniyet Müdür Yardımcısı Zeki Ağsakal'dı" bilgisini paylaşan Şardan, yazısını şöyle sürdürdü:

Ağsakal'a yönelik iddia, uyuşturucu kaçakçılarına maddi menfaat karşılığında yardım etmekti.

Suçlanan polis müdürünün kentteki emniyet teşkilatında "uyuşturucu suçlarıyla mücadeleden sorumlu olduğunun" altını çizeyim, bir kez daha.

Ağsakal, hakkındaki yargılama çerçevesinde ev hapsinde ve yurt dışına çıkış yasağı var.

Devam eden yargılamada önceki hafta yeni gelişme yaşandı.

Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada savcı, sanıklara yönelik esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Duruşma tutanağına yansıdığı şekliyle, savcının görüşünü Ağsakal açısından özetleyeceğim.

Savcı, mütaalasında şu görüşleri verdi:

"(...) Sanık Birol Eroğlu'nun beyanları doğrultusunda soruşturmanın genişletildiği, sanıklardan Serkan Aydoğdu ve Zeki Ağsakal'ın kamera kayıtlarında Edirne ilinde beraber görüntü verdiklerinin tespit edildiği, fiziki takip yapılması ile de sanıkların Edirne'nin çeşitli mekanlarında beraber oturdukları ve aralarında konuştuklarının tespit edildiği,

"Yine sanık Birol'un beyanları doğrultusunda yapılan araştırmada, sanık Serkan Aydoğdu'nun sanık Birol Eroğlu'na verilmek üzere, sanık Birol'un yakınları üzerinden para göndermiş olduğunun tespit edildiği, sanık Serkan Aydoğdu'nun da sanık Zeki Ağsakal'a 180 adet işlemle 643.000 TL para göndermiş olduğunun tespit edildiği,

Sanık Birol'un uyuşturucu maddelerle yakalanmış olduğu aracı, daha önce sanık Zeki Ağsakal'ın bulmuş olduğunu ve sanık Birol'un yakalanmasını ardından da sanık Zeki Ağsakal'ın Birol'a avukat temin işine giriştiği hususunda tanık beyanlarınca ispatlandığı (...)"

"DELİLLER ORTAYA KOYDU"

Savcı, mütalaasında sanıklar hakkındaki iddiaların delillerle ortaya konduğuna dikkati çekti.

Mütalaada şöyle denildi:

"(...) Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'nde müdür yardımcısı olarak görev yapan sanık Zeki Ağsakal'ın, sanıklar Serkan, Ahmet, Birol ile aralarında bir ilişkinin bulunduğunu dosya kapsamındaki deliller ile ortaya konduğu, bu hususun kamera kayıtları, tape kayıtları, sanık beyanları ile uyumlu olduğu, her ne kadar sanık Zeki Ağsakal, diğer sanıklar münasebetini kabul etmemekle beraber sanık Birol Eroğlu'nun suç tarihinde yakalattığı uyuşturucu maddelerle alakasının bulunmadığını beyan etmiş ise de, sanıklar Birol, Serkan ve Ahmet'in dosya kapsamı ile uyumlu samimi beyanları dikkate alındığında sanık Zeki'nin savunmasını suçtan kurtulmaya yönelik olduğunun, dolayısıyla tüm sanıkların çeşitli roller ile bir araya gelerek birlikte suç işleme kastıyla söz konusu ele geçirilen uyuşturucu maddelerin ithalini sağladıkları sabit olduğundan (...)"

Mütalaasında sanıklar hakkında çeşitli cezalar talebinde bulunan savcı, Ağsakal hakkında TCK'nın 188/1. maddesi hükmü gereğince 20 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası istedi. Ayrıca, savcı, 2 bin günden 3 bin güne kadar da adli para cezası verilmesi gerektiğine mütalaasında yer verdi.

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