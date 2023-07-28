Suudiler, Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar'ın şirketine göz dikti: "Tamamını istiyorlar"

Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, "Körfez çıkartmasındaki hava, sıcak para beklentisi ve yabancı yatırımcıya yönelik umutlar, maalesef faiz politikasının altında ezildi. 1- Birleşik Arap Emirlikleri’yle yapılan 51 milyar dolarlık anlaşma, orta vadeli enerji yatırımları için. Yani sıcak para girişi değil. 2- Katar’dakiler dahil yabancı yatırım fonları Para Politikası Kurulu’nun faiz kararlarını yetersiz bulduğu için beklemede." diye yazdı.

Babacan, iktidar kulislerine dayandırdığı yazısında, "Körfez ülkeleri ziyaretindeki anlaşmalar özellikle yenilenebilir enerji alanındaki yeni yatırımları içeriyor. Yani bunun ekonomiye katkısı zaman alacak. “Doğrudan para girişi veya hazır satın alma” yok. Birleşik Arap Emirlikleri, güneş, rüzgar ve HES gibi projelerle ilgileniyor. Katarlılar ise fonları bekletiyor, şirket satın alma ile ilgileniyor. Örneğin, Trabzonspor’un satın alınmasıyla gündeme gelen bu ülkenin asıl amacı, Avrupa ülkeleri liglerinde kendilerine verilmeyen bu fırsatı, Türkiye üzerinden yakalamak." ifadelerini kullandı.

Sürpriz talebin Suudi Arabistan'dan geldiğine dikkat çeken Babacan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın küçük damadı Selçuk Bayraktar’ın yönettiği Baykar Şirketi’ne talip olduklarını söyledi. Babacan, "Suudiler, şirketin tamamına talip olmuş. 100 milyar dolarlık bir işlem hacminden söz ediliyor. Baykar Şirketi’nin buna sıcak bakmadığı, yüzde 40’lık bir hisse satışından fazlasının düşünülmediği iddia ediliyor. Düşünün; savunma sanayinizin büyük bölümünde söz sahibi olan Baykarlara Suudi ortak. Karadeniz ve İstanbul’da yapılan arazi satışlarını da katarsanız, ülkenin en önemli alanlarında Suudiler söz sahibi olacak. Çaresizliğin neler yaptırdığını görmek açısından ilginç…" değerlendirmesini yaptı.

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