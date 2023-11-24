Sputnik grevinde 100’üncü günde müjdeli haber

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) ile Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı (Sputnik) Türkiye Bürosu arasındaki toplu sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması ve sendika üyelerinin işten atılması üzerine başlayan grev bugün 100'üncü gününde.

Sputnik Türkiye'nin İstanbul ofisinin bulunduğu Süzer Plaza önündeki grev çadırında grevin 100'üncü günü dolayısıyla basın açıklaması düzenlendi. Eyleme gazetecilerin yanı sıra sendikalar, meslek örgütleri ve siyasi partiler de destek verdi. Katılımcılar arasında Emek Partisi (EMEP) İstanbul Milletvekili İskender Bayhan ve parti üyeleri, DİSK Gıda-İş Genel Sekreteri Olcay Ozak ve KESK’e bağlı sendikaların yöneticileri de yer aldı.

“100. GÜNÜ BÖYLE GÜZEL, MÜJDELİ BİR ŞEYLE NOKTALANDIRDIK”

Gerçek Gündem’e konuşan işten çıkarılan Sputnik çalışanı, grevin 100. gününde böyle bir kararın çıkmasının önemli olduğunu vurguladı:



‘‘Biz biliyorsunuz, 24 kişi işten kovulduğumuzdan beri aşağıda grevdeyiz. Elimizden geldiğince kamuoyu desteğinin oluşturmaya çalışıyoruz. 100. günde yalnız bırakmadılar. Şöyle güzel bir gelişme oldu, dün ilk işe dönüş davamız görüldü, ilk celsede olumlu bir sonuç aldık, işe dönüşü kararlaştırıldı. Fakat bunun tabi devamında itirazlar vesaire olacak ama hiç beklenmedik bir günde sonuç alındı.

Bu artık somut gelişmeleri de görebildiğimiz bir şey oldu. Çünkü hukuksuzluk yapıldı ama uzun zamandır böyle somut olarak onlara da bir yaptırım olacak. Emsal teşkil edecek bir şey oldu. O açıdan 100. günü böyle güzel, müjdeli bir şeyle noktalandırmış oluyoruz.’’