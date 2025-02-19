Sınırdan Çevrilen Virüslü Domateslerle İlgili Bakan Yumaklı'dan Açıklama

Çin, Tayland ve Hindistan'dan Türkiye'ye girmek üzereyken sınırdan geri çevrilen virüslü ithal domates tohumlarıyla ilgili Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan açıklama geldi. Bakan Yumaklı, sınırda uygunsuzluk tespit edilmesi halinde, ürünlerin ülkeye alınmadığını söyledi.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
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Son 45 günde Çin, Tayland ve Hindistan'dan Türkiye'ye gelen domates tohumları, ürünlerin virüslü olması nedeniyle sınırdan geri çevrildi. “Benekli mozaik virüsü” ve “kahverengi buruşuk meyve virüsü” tespit edilen ürünler, ülkeye alınmadı. Girdiği toprakları kurutan ve adeta tarımı bitiren virüslü tohumlarla ilgili Bakan Yumaklı'dan açıklama geldi.

SIFIR TOLERANS

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, denetimden geçemeyen ürünlerin 'sıfır tolerans' politikasıyla sınırdan geçmeden gönderildiği ülkeye iade edildiğini söyledi.

"Nasıl ki bizim ihraç ettiğimiz ürünleri ilgili ülkeler kendi standartlarına göre denetliyorlarsa aynı şekilde biz de ülkemize giren tarımla ve ormanla alakalı ne varsa onlarla ilgili gerekli analizleri yapıyoruz. Bu süreç sıfır toleransla devam ediyor." ifadelerini kullanan Bakan Yumaklı, "Dolayısıyla bu gelen ve bizim açımızdan uygun olmayan bu ürünler iade edildi." diye konuştu.

"İLK KEZ OLMUYOR"

Bakan Yumaklı, "Bu ilk kez olan bir şey değil. Farklı zamanlarda farklı ürünler ülkemize gelebiliyor. Bunlar ülkemize girmeden araştırılır, herhangi bir uygunsuzluk varsa iade edilir. Bunun dışında bizi endişeye sevk edecek herhangi bir durum söz konusu değil." dedi.

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