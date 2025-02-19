İthal Domates Tohumlarında İki Virüs Tespit Edildi ! Türkiye'ye Girişi Engellendi
Gümrüklerde yakalanan virüslü domates tohumları, tarım sektörü için büyük tehdit oluşturuyor. Girdikleri ülkede tarımı bitme noktasına getiren tohumlar için Bakanlık alarma geçti. Son 45 günde Çin, Tayland ve Hindistan'dan gelen 6 ayrı sevkiyat sınırdan geri çevrildi.
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Son 45 gün içinde Türkiye’nin gümrük kapılarında, ülkeye sokulmak istenen virüslü domates tohumlarına yönelik altı farklı operasyon düzenlendi. Yakalanan tohumların dört tanesinin Çin, birinin Tayland ve birinin Hindistan menşeli olduğu açıklandı. Yapılan analizlerde, bu tohumlarda tarımı bitme noktasına getiren “benekli mozaik virüsü” ve “kahverengi buruşuk meyve virüsü” tespit edildi.
BAKANLIK ALARMA GEÇTİ
Türkiye gazetesinden Kaan Zenginli'nin haberine göre, Tarım ve Orman Bakanlığı, en tehlikeli salgınlara yol açabilen virüsler arasında bulunan bu iki virüs nedeniyle alarma geçti. Bakanlık, denetimleri sıklaştırarak bu tür vakaların önüne geçmeye çalışırken, tarım sektöründeki uzmanlar da konunun ciddiyetine dikkat çekiyor. Sınır güvenliğinin artırılması ve yerli tohum üretiminin teşvik edilmesi gerektiği vurgulanıyor.
TARIMI BİTİRİYOR
Ziraat mühendisleri, bu virüslerin yayılması durumunda Türkiye tarımında ciddi kayıplar yaşanabileceği konusunda uyarıyor. Bu virüsler, girdiği ülkedeki tarımı neredeyse bitiriyor. Virüslerin daha önce ABD ve İsrail’de tarıma büyük zarar verdiği biliniyor.
HASTA DOMATESLER İADE EDİLDİ
Virüslerin tohum yoluyla kolayca yayılabilmesi ve bulaştıkları toprakta yıllarca kalabilmesi nedeniyle kontrol altına alınmalarının son derece zor olduğu belirtiliyor.
Son dönemde sıklaşan vakalar, tehlikenin büyüklüğünü bir kez daha gözler önüne serdi. Son 45 gün içinde Çin, Tayland ve Hindistan’dan gelen altı ayrı sevkiyat, gümrüklerde durdurularak geldikleri ülkelere iade edildi.