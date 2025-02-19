İthal Domates Tohumlarında İki Virüs Tespit Edildi ! Türkiye'ye Girişi Engellendi

BAKANLIK ALARMA GEÇTİ

Türkiye gazetesinden Kaan Zenginli'nin haberine göre, Tarım ve Orman Bakanlığı, en tehlikeli salgınlara yol açabilen virüsler arasında bulunan bu iki virüs nedeniyle alarma geçti. Bakanlık, denetimleri sıklaştırarak bu tür vakaların önüne geçmeye çalışırken, tarım sektöründeki uzmanlar da konunun ciddiyetine dikkat çekiyor. Sınır güvenliğinin artırılması ve yerli tohum üretiminin teşvik edilmesi gerektiği vurgulanıyor.