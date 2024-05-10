Seçil Erzan davasında yeni görüntüler ortaya çıktı: "Gözaltına alınmadan 3 gün önce..."

Seçil Erzan davasıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Fatih Terim'in yeğeni Terim Arıcan, Selçuk İnan, Emre Belezoğlu'nun bankaya giriş çıkışları olduğu görülüyor.

Seçil Erzan davasında yeni görüntüler ortaya çıktı: "Gözaltına alınmadan 3 gün önce..."

Aralarında spor dünyasının ünlü isimleri Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan’ın da bulunduğu 26 mağdurun dolandırıldığı iddiasına ilişkin davaya, bir yeni iddianame daha eklendi. Böylelikle davada mağdur sayısı 27’ye yükselirken, Seçil Erzan için istenen hapis cezası ise 87 yıldan 285 yıla çıkmış oldu. Erzan'ın 24 Mayıs’ta tekrar hakim karşısına çıkacağı davada mağdur avukatları, bankanın görüntü sildiğini iddia etmişti. Yeni görüntülerde Fatih Terim'in yeğeni Terim Arıcan, Selçuk İnan, Emre Belezoğlu'nun bankaya giriş çıkışları olduğu görülüyor.

Seçil Erzan soruşturmasında para trafiğine ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Yeni bilirkişi raporunun detaylarını Cnn Türk Muhabiri Merve Tokaz şu ifadelerler aktardı:

''Seçil Erzan'ın son duruşması 8 Mart'ta görülmüştü. Orada diğer duruşmalardan farklı olarak Seçil Erzan'ın savunmasında değişiklik vardı. Bankaya tek kelime etmeyen Seçil Erzan çarpıcı ifadeler kullandı. Erzan, 'Ben hiçbir şeyi gizli saklı yapmadım. Paralar, evraklar bankaya gelip götürüldü. Her şeyi açık seçik yaptım. Bankanın bu para alışverişinden haberinin olmamasının ihtimali yok' dedi. Ardından mağdur avukatları, banka kayıtlarının silindiği bunların da dosyaya eklenmesini talep etti.''

Söz konusu habere göre 13 Ocak 2023 tarihinde Fatih Terim'in yeğeni Terim Arıcan'ın bankaya elinde siyah bir poşetle gelip ayrıldığı görülüyor. Seçil Erzan gözaltına alınmadan 3 gün önce Emre Belezoğlu, Volkan Bahçekapılı ile birlikte banka şubesine geliyor.

Seçil Erzan davasında yeni görüntüler ortaya çıktı: "Gözaltına alınmadan 3 gün önce..." - Resim : 1

"BANKANIN ÇOK CİDDİ BİR KONTROL EKSİKLİĞİ VARDI"

Erzan mahkemede, “Bankayı da bu işin içine dahil etmek istiyor gibi bir durumu var. Bankanın çok ciddi bir kontrol eksikliği vardı. Banka müdürüydüm, ama kimse bana gelen gideni sormuyordu. Ben orada hiçbir şeyi gizli saklı yapmıyordum'' ifadelerini kullanmıştı.

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