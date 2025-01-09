Sahtekarlıkta Son Nokta: Bakanlık Tek Tek İfşa Etti... Yoğurdun İçinden Çıkanlar Pes Dedirtti
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2 Ekim 2024'ten beri yayımladığı taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesine yeni firma ve ürünler eklendi. Yoğurdun içinden çıkanlar pes dedirtti.
Ece Seçil Şahin
Tarım ve Orman Bakanlığı geçtiğimiz yılın ekim ayından beri taklit ve tağşiş yapan markaları tek tek ifşa ediyor. Son olarak 8 Ocak tarihli liste yayımlandı. Gıdada yapılan hileler şoke etti.
Zeytinyağı, kıyma, baharat, et, süt ve tavuk ürünlerinin yanı sıra yoğurda bile hile karıştı. Son listede yoğurtta yapılan sahtekarlık pes dedirtti. Vatandaşa manda yoğurdu diye inek sütünden yapılmış yoğurt yedirildiği ve nişasta katıldığı tespit edildi.
YOĞURT DİYE NİŞASTA YEDİRMİŞLER
Şanlı ve Anı marka yoğurtlarda 'nişasta' kullanıldığı, Avara marka manda yoğurduna ise 'inek sütü' karıştırıldığı ortaya çıktı.
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