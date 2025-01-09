Sahtekarlıkta Son Nokta: Bakanlık Tek Tek İfşa Etti... Yoğurdun İçinden Çıkanlar Pes Dedirtti

Tarım ve Orman Bakanlığı geçtiğimiz yılın ekim ayından beri taklit ve tağşiş yapan markaları tek tek ifşa ediyor. Son olarak 8 Ocak tarihli liste yayımlandı. Gıdada yapılan hileler şoke etti.

Zeytinyağı, kıyma, baharat, et, süt ve tavuk ürünlerinin yanı sıra yoğurda bile hile karıştı. Son listede yoğurtta yapılan sahtekarlık pes dedirtti. Vatandaşa manda yoğurdu diye inek sütünden yapılmış yoğurt yedirildiği ve nişasta katıldığı tespit edildi.

YOĞURT DİYE NİŞASTA YEDİRMİŞLER

Şanlı ve Anı marka yoğurtlarda 'nişasta' kullanıldığı, Avara marka manda yoğurduna ise 'inek sütü' karıştırıldığı ortaya çıktı.