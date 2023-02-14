Şahan Gökbakar'dan Oğuzhan Uğur'a soruşturma açılmasına tepki

Şahan Gökbakar, Oğuzhan Uğur hakkında başlatılan soruşturmaya tepki göstererek, "Bu ülkede iyilik için uğraşırsan, mutlaka bazı kötüleri rahatsız edersin" dedi.

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Şahan Gökbakar'dan Oğuzhan Uğur'a soruşturma açılmasına tepki

Şahan Gökbakar, Maraş’taki depremlerin ardından bölgeye yardım için çalışan Oğuzhan Uğur hakkında 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan başlatılan soruşturmaya tepki gösterdi. Gökbakar, "Bu ülkede iyilik için uğraşırsan, mutlaka bazı kötüleri rahatsız edersin. Oğuzhan ve ve tüm etrafındakiler sadece iyilik için çabaladılar" dedi.

Gökbakar, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bu ülkede iyilik için uğraşırsan, mutlaka bazı kötüleri rahatsız edersin. Oğuzhan ve ve tüm etrafındakiler sadece iyilik için çabaladılar. On binlerce ölümün sorumluları tam olarak ortada yokken, Oğuzhan bugün '1 adet yanlış bilgi tweeti' sebebiyle adliyede koridorlarında! Pes."

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