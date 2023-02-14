Gökhan Zan: Bize cesetlerimizi vermeden kimse oraya kepçe vurmasın!

Depremin en büyük hasarı yarattığı Hatay'da bulunan eski milli futbolcu ve Hatayspor Yardımcı Antrenörü Gökhan Zan, bölgedeki hijyen sorununa dikkat çekti.

FOX TV yayınına katılan Zan, bölgede hala girilmemiş enkazlar olduğunu vurguladı. Enkaz kaldırma çalışmasının tüm cenazeler çıkarılmadan başlatılmaması gerektiğini ifade eden Gökhan Zan şunları söyledi:

'CESET BULMAK BİLE UMUT VERİYOR'

“Bir umutla bir taraftan can beklerken şu anda cesedi bulmak bile bize umut veriyor. Bu hale geldik. Herkes yalvarıyor. AFAD’dan gelip çalışıyorlar evet Allah razı olsun ama yetersiz. Koordinasyon yetersiz. Bütün insanlar burada kan ağlıyor. 'Ben cesedimi istiyorum artık, bununla mutlu olacağım' diyor. Çünkü yarın enkazlar kaldırıldığında kepçeler girdiğinde molozlar kaldırıldığında nereye gidecek bu insanlar? Çöp arar gibi ceset mi arayacağız? Bu hale mi düşeceğiz?

Daha binlerce kepçe girmemiş enkaz var. Bu insanlar kime seslenecek? Bizim sesimizi kim duyacak? Cesetlerimizi ne yapacağız? Nasıl tanıyacağız? Cesetlerimiz şişti. Kokmaya başlayacak. Tanınmaz hale gelecek. Bu insanlar ne yapacak? Ben ilk üç gün duran tüm kepçeler vinçler hepsi için bağırdım. Dün bir tanesi kalmamış ya. Allah’tan korkun. Bir tanesi kalmamış. Nereye gittiniz? 8’inci günde bir kişi yok orada bomboş.

‘CESETLERİMİZİ VERMEDEN KİMSE KEPÇE VURMASIN’

Madencileri de askerlerimiz de kullanın. Yalvarırım diyor insanlar. Ses gelenler var. Biz bir şey yapamayız deyip gidenler. İnsanlık öldü mü? Artık cesetlerimiz görmekten mutluluk duyar olduk. Bu hale düştük. Millet bu halde. Terk edilmişiz kaderimize. Nasıl girilecek bu şehre nasıl bu cesetler çıkarılacak? Koordinasyon sıfır. Binlerce enkaz hala duruyor. Bize cesetlerimizi vermeden kimse vurmasın oraya kepçe. Biz adam gibi son görevimizi yapmak istiyoruz. Örf ve adetlerimize göre defnetmek istiyoruz. Bari bunu yapın.”