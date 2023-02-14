Kahramanmaraş'ta iki, Adıyaman'da bir kişi enkazdan sağ kurtarıldı

Türkiye’yi sarsan büyük depremlerin kalbinde Kahramanmaraş’ta 17 yaşındaki Muhammed Enes ve 20 yaşındaki ağabeyi Abdülbaki, depremin 198. saatte 8 katlı Pınar apartmanının enkazından sağ olarak çıkarıldı. Enes enkaz altında 2 kişinin daha canlı olduğunu bildirdi. Gün ışığına çıkan Enes gazetecilerin sorusu üzerine iyi olduğunu söyledi. Enes’ten çok kısa süre sonra da 20 yaşındaki ağabeyi Abdülbaki sağ olarak çıkarıldı.

Ekipler 9 gündür bölgede çalışıyordu. Ses duyulması üzerine Muhammed Dulkadiroğlu Bulvarı’nda 8 katlı Pınar apartmanının 5. katında molozlar arasındaki Muhammed Enes’e ulaşıldı. Muhammed Enes durumunun iyi olduğunu ve 2 kişinin daha canlı olduğunu kaydetti.

AFAD, JAK, madenciler, Gölcük donanma kurtarma ekibi, Azerbaycan'dan gelen arama kurtarma ekipleri, özel sivil toplum kuruluşları 198. saatte Muhammed Enes’i çıkardılar. Muhammed içeride 2 kişinin daha sağ olduğunu söyledi.

Oluşturulan insani koridorla Muhammed Enes çıkarılıp hastaneye sevk edildi.

Enes’in şuurunun açık olduğu ve gazetecilerin nasılsın sorusuna iyiyim cevabı verdiği görüldü.

Muhammed Enes’ten 15 dakika sonra ağabeyi olduğu belirtilen 20 yaşındaki Abdülbaki de kurtarıldı. Dayısı, İHA yayınında yeğenlerinin iyi olduğunu, bu duruma şükrettiklerini belirterek, emeği geçen arama kurtarma yetkililerine teşekkür etti.

199. SAATTE MUCİZE

Adıyaman'da 18 yaşındaki Muhammed Cafer Çetin, 199. saatte enkaz altından sağ çıkarıldı. İlk müdahalesi enkaz alanında yapılan Çetin, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İHA