Sabiha Gökçen Havalimanı İstasyonu'nun ismi 3 yıllığına değişiyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Metro İstanbul ile Pegasus Hava Yolları, Sabiha Gökçen Havalimanı istasyonunun isim hakkı için sözleşme imzaladı.

Son Güncelleme:
Sabiha Gökçen Havalimanı İstasyonu'nun ismi 3 yıllığına değişiyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Metro İstanbul ile Pegasus Hava Yolları, Sabiha Gökçen Havalimanı istasyonunun isim hakkı için sözleşme imzaladı. İstasyonun ismi 3 yıl boyunca "Pegasus-Sabiha Gökçen Havalimanı İstasyonu" olacak.

Şirket açıklamasına göre; Pegasus Hava Yolları ile İBB iştiraklerinden Metro İstanbul, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı’nın son istasyonunun isim hakkı anlaşmasına imza attı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Metro İstanbul Genel Müdürü Özgür Soy, toplu ulaşım sektöründe büyük ekonomik sıkıntıların yaşandığı salgın sonrası dönemde dünyanın önde gelen tüm metro işletmelerinin yolculuk dışı gelirlerini artırmaya odaklandığını belirterek, "Bu gelirlerin başlıcaları gayrimenkul, ticari alan ve reklam/sponsorluk gelirleridir. Son yıllarda ticari alan gelirlerini artırmak için önemli atılımlar gerçekleştirdik. Pegasus’la gerçekleştirilen isim hakkı anlaşması da bu atılımlara eklenen farklı ve yeni bir adım. Yaptığımız sözleşme çerçevesinde M4 hattımızın son istasyonunun ismi 3 yıl boyunca ‘ Pegasus-Sabiha Gökçen Havalimanı İstasyonu’ olarak anılacak" ifadelerini kullandı. 

Son Güncelleme:
49 yıllık şefin sırrıyla kuru fasulyenin lezzetli olmasını sağlayan öneri 49 yıllık şefin sırrıyla kuru fasulyenin lezzetli olmasını sağlayan öneri
Özgür Aybaş: Bir oy TİP'e, bir oy Piro'ya Özgür Aybaş: Bir oy TİP'e, bir oy Piro'ya
Pandemide hükümeti eleştirmişti: Cumhuriyet savcısı Eyüp Akbulut göreve iade edildi Cumhuriyet savcısı Eyüp Akbulut göreve iade edildi
Çamaşır suyu lekesinden kurtarıyor! Silgi gibi lekeyi temizliyor Çamaşır suyu lekesinden kurtarıyor! Silgi gibi lekeyi temizliyor
ÇOK OKUNANLAR
Naci Görür, 5 il için uyardı: 'Fay kırıldı, depremler olabilir!' Naci Görür, 5 il için uyardı: 'Fay kırıldı, depremler olabilir!'
Zirvedeki şehir şaşırttı: İşte Türkiye’nin en kalabalık mahalleleri Zirvedeki şehir şaşırttı: İşte Türkiye’nin en kalabalık mahalleleri
Yöneylem Araştırma Direktörü Derya Kömürcü, son anketi açıkladı: 'Fark korunuyor' Yöneylem Araştırma Direktörü Derya Kömürcü, son anketi açıkladı: 'Fark korunuyor'
Kılıçdaroğlu tek tek sayıp 'sadece ben değil onlar da aday' demişti: İşte o isimler Kılıçdaroğlu tek tek sayıp 'sadece ben değil onlar da aday' demişti: İşte o isimler
Enkazdan 63 saat sonra çıkarılmıştı: Hayatını izlediği film kurtarmış Enkazdan 63 saat sonra çıkarılmıştı: Hayatını izlediği film kurtarmış