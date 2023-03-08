Sabiha Gökçen Havalimanı İstasyonu'nun ismi 3 yıllığına değişiyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Metro İstanbul ile Pegasus Hava Yolları, Sabiha Gökçen Havalimanı istasyonunun isim hakkı için sözleşme imzaladı. İstasyonun ismi 3 yıl boyunca "Pegasus-Sabiha Gökçen Havalimanı İstasyonu" olacak.

Şirket açıklamasına göre; Pegasus Hava Yolları ile İBB iştiraklerinden Metro İstanbul, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı’nın son istasyonunun isim hakkı anlaşmasına imza attı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Metro İstanbul Genel Müdürü Özgür Soy, toplu ulaşım sektöründe büyük ekonomik sıkıntıların yaşandığı salgın sonrası dönemde dünyanın önde gelen tüm metro işletmelerinin yolculuk dışı gelirlerini artırmaya odaklandığını belirterek, "Bu gelirlerin başlıcaları gayrimenkul, ticari alan ve reklam/sponsorluk gelirleridir. Son yıllarda ticari alan gelirlerini artırmak için önemli atılımlar gerçekleştirdik. Pegasus’la gerçekleştirilen isim hakkı anlaşması da bu atılımlara eklenen farklı ve yeni bir adım. Yaptığımız sözleşme çerçevesinde M4 hattımızın son istasyonunun ismi 3 yıl boyunca ‘ Pegasus-Sabiha Gökçen Havalimanı İstasyonu’ olarak anılacak" ifadelerini kullandı.