Resmi Gazete'de yayımlandı: 295 kaymakam ve vali yardımcısının görev yeri değişti

Vali yardımcısı ve kaymakam atamaları Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, son günlerde kentte yaşanan göçmen gerilimiyle gündeme gelen Kayseri’nin Melikgazi ilçesinin kaymakamı Bülent Karacan, İstanbul Beylikdüzü Kaymakamı olarak atandı. Karacan’ın yerine Aydın’ın Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın atama kararları Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre; 295 kaymakam ve vali yardımcısının görev yeri değişti.

Son günlerde kentte yaşanan göçmen gerilimiyle gündeme gelen Kayseri’nin Melikgazi ilçesinin kaymakamı Bülent Karacan, İstanbul Beylikdüzü Kaymakamı olarak atandı. Karacan’ın yerine ise Aydın’ın Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy getirildi.

Ankara Vali Yardımcısı Neslihan Kısa Duman, Erzincan Tercan Kaymakamı olarak atandı.

Ankara Şereflikoçhisar kaymakamı Zafer Engin, Göç İdaresi Başkanlığı Daire Başkanı olarak atandı. Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Kaymakamı Fatih Çelikkaya, Strateji Geliştirme Başkanlığı Daire Başkanı görevine getirildi.

Şırnak Cizre Kaymakamı Nazlı Demir, İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı olarak atandı.

Kaynak: ANKA