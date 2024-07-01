İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan 'Kayseri' paylaşımlarına ilişkin açıklama: O hesaplar hakkında soruşturma başlatıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri'de meydana gelen olayların sonrası sosyal medya hesabı üzerinden provokatif amaçlı paylaşım yapan 63 hesap hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

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İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan 'Kayseri' paylaşımlarına ilişkin açıklama: O hesaplar hakkında soruşturma başlatıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün akşam cereyan eden Kayseri'deki olayların ardından sosyal medyadaki paylaşımlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Paylaşımında, sosyal medya dezenformasyonuna dikkat çeken Yerlikaya, Kayseri'deki olaylar sonrası sosyal medya platformu X (Twitter) üzerinden yaklaşık 79 bin hesaptan 343 bin paylaşım yapıldığını, paylaşım yapan hesapların yüzde 37'sinin bot olduğunu ifade etti.

Yerlikaya açıklamasının devamında, 63 hesapla ilgili soruşturma başlatıldığını da açıkladı.

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"10 HESAP SAVCILIĞA SEVK EDİLDİ"

Yerlikaya tarafından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"30 Haziran 2024 akşamı Kayseri’de meydana gelen olaylar sonrası sosyal medya platformu X üzerinden yaklaşık 79 bin hesaptan, 343 bin paylaşım yapıldı.

Paylaşım yapılan hesapların %37’sinin BOT; paylaşımların %68’nini ise provakatif amaçlı ve negatif olduğu tespit edildi.

63 hesap ile ilgili soruşturma başlatıldı. Bunların 10’u savcılığa sevk edildi; diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Ülkemizin huzur ve güvenliğini tehdit eden, provakatif paylaşım yapanlara, nefret söylemlerinde bulunanlara göz açtırmayacağız."

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NE OLMUŞTU?

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde Suriyeli bir mültecinin 6 yaşındaki bir çocuğu istismar ettiği iddiaları sonrası karışan ilçede, mahalleli Suriyelilere ait iş yerlerini ateşe vermiş ortalık savaş alanına dönmüştü.

Etiketler
Kayseri Suriye Çocuk istismarı
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