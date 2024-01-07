"Reis’in dava adamıyım" demişti: Depremde 97 kişiye mezar olan binaların müteahhidi serbest bırakılmış!

“Reis’in dava adamıyım” diyen AKP’li müteahhit Mehmet Özkan ve kardeşi İrfan Özkan Hatay Antakya’da inşa ettiği Özkan City Blokları’nda 97 kişi can verdi. 6 Şubat depremleri sonrasında hazırlanan ön inceleme raporunda binanın kolonlarının kesildiği iddiasına yer verilmişti. Cumhuriyet’te yer alan habere göre, Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nce hazırlanan bilirkişi raporunda kolon kesme iddialarını ortaya çıkaracak statik projeye ulaşılamadığı ifade edildi. Raporda zemin etüt raporunda belediye onayının da bulunmadığına dikkat çekildi.

Binanın kolonlarının kaç tane ve nerede olduğuna dair bilgilerin de yer aldığı statik raporun kayıp olmasına karşın bilirkişi ihmaller zincirini ortaya koydu.

Yetkililerin bilirkişiye iletildiği söylenen raporun nerede olduğu bilinmezken tutuklu bulunan müteahhitlerden İrfan Özkan’ın serbest bırakıldığı ortaya çıktı.

Öte yandan söz konusu siteyi yapan inşaat firmasının Hatay’daki merkezinin depremden birkaç gün sonra yandığı ortaya çıktı. Söz konusu binada firmanın yaptığı inşaatlara dair bilgiler yer alıyordu.

"DOSYADA NE GİBİ BİR GELİŞME OLDU DA BU KİŞİ SERBEST BIRAKILDI?"

Avukat Fatma Asena Dergi, “Tutuklularda aylık gözden geçirme olur. Bizim dosyamızda 19 Aralık’ta tutuklu bulunan üç kişinin de tutukluluk halinin devamına karar verilmişti. Ancak bunun ardından ayın 28’nde İrfan Özkan’ın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını öğrendik. Dosyada ne gibi bir gelişme oldu da bu kişi serbest bırakıldı? Bu bilirkişi raporundan sonra yeni tutuklamalar bekliyorduk ancak tahliye kararı verildi. Bu karar hayatını kaybeden insanların yakınlarını derinden üzdü” dedi.