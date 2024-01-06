CHP’li Taşkın’dan Milli Eğitim Bakanı’na zor soru: Kişiyi özel kaç atama yaptınız?

Kastamonu Üniversitesi’nin 30 Aralık 2023 tarihli ilanında Felsefe Bölümü’ne alınacak araştırma görevlileri için “Felsefe Bölümü, İlahiyat Fakültesi veya İslami İlimler Fakültesi lisans mezunu olup, Türk İslam Düşüncesi Tarihi, İslam Felsefesi veya İslam ve Türk Felsefesi Anabilim Dallarının birinde tezli yüksek lisans yapıyor olmak” şartı getirildi. Bu son şart ile felsefe bölümlerinde yüksek lisans yapan adayların başvurusu engellenmiştir. Benzer şekilde Mardin Artuklu Üniversitesi’nin 31 Aralık 2023 tarihli ilanında Kürt Dili ve Edebiyatı Bölümü’ne alınacak araştırma görevlileri için bu bölüm lisans mezunu adayların başvurusunun önü kesilmiştir. Kafkas Üniversitesi’nin 31 Aralık 2023 tarihli ilanında ise Veterinerlik Bölümü, Laborant ve Veteriner Sağlık Anabilim Dalı öğretim görevlisi alımı için “en az ikinci kademe geleneksel atlı okçuluk antrenörlük belgesine sahip olmak” şartı aranmaktadır. Bunlar, üniversitelere akademik personel alımındaki usulsüz ilanların en son örnekleridir.

Kamuoyunda tepki çeken konuyu CHP İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın Meclis’e taşıdı

CHP İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın Meclis’e sunmuş olduğu soru önergesinde konuyu gündeme getirdi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından yanıtlanması istenen önergede sadece belirli kişilerin koşulları sağlayabildiği şartların ilanın açıldığı fakülte ve anabilim dalı ile uyumsuzluklar içerdiği, ayrıca liyakat ve fırsat eşitliği ilkelerini zedeleyerek kayırmacılığa zemin hazırladığını belirtti.

YÖK MEVZUATINA AYKIRI ANCAK ENGELLENMİYOR

Taşkın, Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) belli bir kişiyi tanımlayan ilanların önüne geçebilmek için Mart 2021 tarihinde yönetmelik değişikliğine gittiğini hatırlattı. Buna göre, 12 Haziran 2018 tarihli ve 30449 sayılı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin 3. Maddesi’ne ek bir fıkra getirilmiş ve üniversitelerde profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi alım ilanlarında başvuru koşulu olarak, adayların lisansüstü tez veya uzmanlık tezi adlarının bir kısmı veya tamamı yazılamayacağı, ayrıca ilanda sadece belirli bir adayı tanımlayan özel şartlara da yer verilemeyeceği hükme başlanmıştır.

Yüksel Taşkın, 30449 sayılı Yönetmeliğin 3. Maddesi’nin ek 3. Fıkrasına rağmen kişiye özel akademik personel ilanları açılmaya devam edildiğinin altını çizdi ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e bu ilanlar için nasıl bir yaptırım uygulandığını, soruşturma açılıp açılmadığını sordu.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI YUSUF TEKİN’E 4 SORU

Taşkın’ın, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e yönelttiği sorular şunlar:

1) Kişiye özel akademik kadro ilanı açıldığı için 2023 yılında YÖK’e kaç şikayet gelmiştir?

2) Bu şikayetler nedeniyle kaç akademik kadro alım ilanı iptal edilmiştir?

3) 30449 sayılı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin 3. Maddesinin 3. Fıkrasını ihlal eden kadro ilanları nedeniyle, nasıl bir yaptırım uygulanmaktadır? Bu tarz ilanı veren Üniversitelere yönelik kaç soruşturma başlatılmıştır?

4) 30449 sayılı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin 3. Maddesinin 3. Fıkrasını ihlal eden kadro ilanları çıkmaması için ne gibi önlemler alınmaktadır?