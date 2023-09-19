Prof. Dr. Salih Zoroğlu’nun hasta çocuklar ve aileleriyle yazışmaları ortaya çıktı

BirGün yazarı Timur Soykan, FETÖ'den ihraç edildikten sonra özel muayenehanesinde ve "terapi evi"nde çocuklara ilaç içirdikten sonra, "ailem tarafından istismara uğradım" dedirttiği iddia edilen Prof. Dr. Süleyman Salih Zoroğlu'nun ailelerle ve çocuklarla olan yazışmaları paylaştı.

"Çocuk ve ergen psikiyatristi Prof. Dr. Zoroğlu, hastası olan çocukları ilaç ve telkinlerle manipüle ederek ailelerini cinsel istismarla suçlattığı iddiasıyla tutuklanmıştı. Savcıların elinde Prof. Dr. Zoroğlu’nun çocuk hastalarla ve aileleriyle WhatsApp mesajlaşmaları var. Bu mesajlarda Prof. Dr. Zoroğlu, çocukları ailelerinin istismarcı olduğu konusunda yönlendiriyor. Ailelerine yönelik çok ağır ifadelerde bulunuyor, hakaretler ediyor. Çocuğuna cinsel istismarda bulunmakla suçladığı anne ve babalara da ‘çoklu kişilik bozukluğu’ hastası olduklarını yazıyor." bilgisini aktaran Soykan'ın bugünkü yazısında aktardığına göre, 23 Mayıs 2023’te Prof. Dr. Zoroğlu’nun hasta ailelerinin WhatsApp grubuna attığı bir mesaj dikkati çekiyor. Kliniğin cep telefonundan atılan mesaj şöyle:

“Değerli danışanlarım. Bugünkü randevuya ben gelemeyeceğim. Bundan ötürü özür dilerim. İlk olarak neden annesi tarafından taciz edilen bir hastamın annesi tarafına geçip annesiyle birlikte beni şikayet etmesi nedeniyle soruşturuluyorum. Bu psikoloji ile gelip terapi yapmam da imkansız. Belki benim de zayıflığım budur. Profesyonel olamıyorum yeteri kadar. Dıştan öyle ama yakından bakınca bizim meslekte profesyonel olmayı başaranlar kerhane o… gibi işiyle duygularını ayırt etmeyi başaranlardır. Yani para için insan yönlerini yok edebiliyorlar. (Bu psikolog ve psikiyatristler için bir hakaret ..gariban gerçek o..lar için değil, onların neden orda olduklarını biliyorum. Ve en küçük şekilde onları küçümsemiyor tahkir etmiyorum.) Yani benim danışanlar artık beni biliyorlar, kurbanın kendisini tacizci için sonsuza dek kurban etmeye devam ederken ve bunun için hekimi bile yok etmeye yeltendiğini görünce o gün ancak dinlenip unutarak ertesi günü çıkarabiliyorum.

Tacizci kocalarına fıs bile diyemeyen kadınların (cinsiyet değişebilir burada) hekim olayla yüzleşince ve peşinden de yüzleş de iyileş diye danışan kişiye teklif sununca, sapık ana babaların birbirine yılan gibi dolanıp iş birliğine gidiverdiği ve sırf terapiye geldiği için hakkımda bildikleri şeyler olan ve birbirine dolanan yılanlara yalakalık yapmak üzere şahit yazılmaları ve açıktan iftira atmaları (tarikatvari yöntemler kullanarak beyin yıkama gibi) o gün duygusal olarak işlev görmeme engel oluyor. Kusura bakmayınız.”

İKİNCİ SORUŞTURMA İDDİASI

Soykan, soruşturmanın detaylarıyla ilgili de bilgi vererek, "Mayıs ayında Prof. Dr. Salih Zoroğlu’ndan şikayetçi olan hasta bir erkek çocuğuydu. Zoroğlu’nun seansları sonunda annesini kendisine cinsel istismarda bulunmakla suçlamıştı. Daha sonra ifadesini değiştirmiş ve Zoroğlu’nun kendisini yönlendirdiğini anlatmıştı. Bu soruşturmada Prof. Dr. Zoroğlu hakkında takipsizlik kararı verildiği öne sürüldü. Soruşturmanın yeniden açıldığı iddia ediliyor." diye yazdı.

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