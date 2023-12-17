Piyade okulunda cemaat yapılanması şikayet edildi, hiçbir işlem yapılmadı! WhatsApp grubu kurmuşlar

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler 10 Kasım’da yakasına Atatürk fotoğrafı takmak istemeyen öğrencilerle diğer öğrenciler arasında çıkan arbedeyle ilgili konuştu.

Güler, olaya karışan herkesin görevden uzaklaştırıldığını “Tuzla Piyade Okulu’ndaki olay 10 Kasım’da meydana gelen bir hadise. Bir tane öğrenci subayımız, yakasına takması gereken fotoğrafı takmıyor ve ‘toplu iğnem yok onun için takamadım’ gibi bir gerekçe ortaya sürüyor. Ona tepki gösteren başka öğrencilerle aralarında tartışma yaşanıyor. Bu olay sonucu hepsi geçici olarak görevden uzaklaştırıldı. Bu olayla ilgili mahkeme ve Yüksek Disiplin Kurulu’nda verilecek kararları duyuracağız. Sorumlu görülen yöneticiler de görevden uzaklaştırıldı. Bu aşamada olayı yanlış yerlere götürecek yorumlardan kaçınmalı ve adli sürecin sonuçlanması beklenmelidir” şeklinde ifade etti.

“HUBB-İ FİLLAH GRUBU KURMUŞ, EVDE TOPLANMIŞLAR”

10Haber’den Ersin Eroğlu’nun haberine göre, yakasına Atatürk fotoğrafı takmayan teğmenlere tepki gösteren teğmenler bu grubu geçtiğimiz yıl Kara Harp Okulu’ndaki görevli komutanlara bildirdi.

Teğmen grubunun bir cemaat yapılanması içerisinde olduğu 15 Temmuz FETÖ’cü darbe girişiminin ardından Harbiye’de böyle bir yapılanmaya izin verilmemesi gerektiğini söyledi. Kara Harp Okulu’nda şikayet edilen teğmenlerle ilgili bir işlem yapılmadı.

Hafta sonları gidilen ev, abiden alınan kitap ve dava Atatürk fotoğrafı takmayan teğmenlerin “Allahü teâlâ için sevmek” anlamına gelen ‘Hubb-i fillah’ adlı bir WhatsApp grubu kurdukları ve bu grup üzerinden yapılan yazışmalarda hafta sonları bir eve gittikleri, bir abiden kitap aldıkları ve bir davadan bahsettikleri bilgisine ulaşıldı.