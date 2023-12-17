Fenomenlerin el konulan mal varlıkları için harekete geçildi

Son dönemde başlatılan soruşturmalar ve incelemeler kapsamında birçok fenomenin mal varlıklarına ve işletmelerine el konuldu. Devletin kayyum atadığı işletmelerin akıbetinin ne olacağı belli oldu. İlgili bakanlıklar, el konulan güzellik salonu, eğlence mekanı gibi iş yerlerinin hızla satılması için düğmeye bastı.

Kamuoyunun yakından takip ettiği fenomen soruşturmalarında önce Dilan-Engin Polat çifti, ardından da 'şampiyonlar ligi' olarak isimlendirdikleri çok sayıda isim hakkında soruşturma başlatıldı, mahkeme kararı ile mal varlıklarına el konuldu, şirketlerine TMSF kayyum atadı. Fenomen ve çete operasyonları sonucunda el konulan çok sayıda güzellik salonundan eğlence mekanına, lokantadan hamburgerci kadar iş yeri devlet denetimine geçmiş oldu.

EL KONULAN MAL VARLIKLARINA HIZLI SATIŞ

El konulan işletmelerin akıbetinin ne olacağı da belli oldu. Sabah'tan Zübeyde Yalçın'ın haberine göre; İlgili bakanlıklar ve yöneticiler, söz konusu durum hakkında değerlendirme yaptı. Toplantılarda, el konulan mal varlıklarından güzellik salonları, eğlence merkezleri gibi 'özellik arz edenlerin' hemen satışının önünü açmaya yönelik formüller üzerinde duruldu. Öncelikli olarak mevcut yasa ve uygulamalar çerçevesinde hemen satışın sağlanıp sağlanamayacağına bakılıyor. TMSF ya da diğer kurumların alacakları karar ile bu mümkün olabilecekse 'hızlı satış' hayata geçirilecek.

Mevcut mevzuat hızlı satışa olanak tanımazsa bu kez yasal düzenleme gündeme gelecek. Güzellik salonu, eğlence mekanı gibi yerleri 'özellik arz eden yerler' başlığı altında toplayıp hızla satılmalarına olanak tanıyacak yasal bir düzenleme yapılacak. Bu arada, TMSF şu anda kayyum atanan şirketleri belli koşullarla tasfiye edebiliyor ya da satabiliyor. Elde edilen gelir bir hesapta nemalandırılarak tutuluyor. Kişilerin aklanması halinde bu paranın iadesi sağlanıyor.