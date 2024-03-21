Pınar Damar'ın katili Metin Aydin'in cezası belli oldu

İstanbul Bağcılar'da, Pınar Damar'ın ağaçlık alanda öldürülmüş bulunmasına ilişkin davada, yargılanan Metin Aydin'in cezası belli oldu. Baba Mustafa Damar, verilen kararla rahat ettiklerini dile getirdi.

Pınar Damar'ın katili Metin Aydin'in cezası belli oldu

Bakırköy 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Metin Aydın isimli tutuklu sanık, taraf avukatları ve maktul Pınar Damar'ın ailesi katıldı. Sanık Aydın'a son sözü verildiğinde, Pınar Damar'a zarar vermek istemediğini ve yaşanan olayın kazara gerçekleştiğini iddia ederek, 'Çok pişmanım. Pınar'ı çok seviyorum.' şeklinde ifadeler kullandı.

'Verilen Kararla İçimiz Rahat Etti'

Mahkeme, sanığı 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanık Aydın'in 'cebir kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan ise beraatine karar verdi.

Duruşma sonrasında, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği ile maktulün babası Mustafa Damar adliye önünde basın mensuplarına açıklama yaptı. Maktul Pınar Damar'ın babası Mustafa Damar, adalet yerini bulduğunu dile getirerek, verilen kararla rahat ettiklerini kaydetti.

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