Pendik’te erkek dehşeti: Sokakta tartıştığı kadını çocuğunun yanında tekme ve yumruklarla darp etti!

İstanbul Pendik’te bir kadın, kız çocuğuyla yürüdüğü esnada bir erkek tarafından darp edildi.

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Pendik’te erkek dehşeti: Sokakta tartıştığı kadını çocuğunun yanında tekme ve yumruklarla darp etti!

İstanbul Pendik’te meydana gelen olay geçtiğimiz günlerde yaşandı. İddiaya göre kız çocuğuyla beraber yürüyen bir kadın, bir erkek şahıs ile sözlü tartışma yaşadı. Kadının omzundan ittirmesi üzerine öfkelenen erkek şahıs, kadına yumruk attı, ardından saçından tutup yere düşürdü.

Yere düşen kadını çocuğunun yanında tekme ve yumruklarla darp eden şahsı fark eden çevredeki vatandaşlar kadının yardımına koştu. Çevredekilerin araya girmesiyle kadın, saldırgan şahsın elinden kurtuldu.

Kadının sokak ortasında tekme ve yumruklarla darp edildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

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Pendik Kadına Şiddet
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