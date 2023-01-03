Ordu Üniversitesi’nde tartışma yaratan akademik kadro ilanı: "Bu rektör kime güveniyor?"

Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın haberine göre, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) “adrese teslim kadro” iddialarının ardından 9 Mart 2021’de yönetmelik değişikliği yaptı ve “İlana başvuru koşulu olarak adayların lisansüstü tez veya uzmanlık tezi adlarının bir kısmı veya tamamı yazılamayacağı gibi ilanda sadece belirli bir adayı tanımlayan özel şartlara da yer verilemez” hükmünü ekledi ancak tartışmalar son bulmadı. Ordu Üniversitesi’nin 30 Aralık’ta yayımladığı akademik kadro ilanları da tartışma yarattı.

El sanatları bölümü için öğretim görevlisi ilanında “Kırsal mimari ve geleneksel evler üzerine çalışma yapmak, alanında 5 yıl denetime sahip olmak” şartı arandı. Söz konusu şartların, üniversitede Yapı işleri ve teknik daire başkanı olarak görev yapan Ş.Ş. için getirildiği iddia edildi. Ş.Ş’nin lisans tezi, “Ordu geleneksel evlerine üzerine bir araştırma” başlığını taşıyor. Aynı gün ilahiyat fakültesi temel islam bilimleri için açılan araştırma görevlisi kadrosu şartları arasında da “Fıkıh anabilim dalında veya belgelendirmek kaydıyla fıkıh/İslam hukuku alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak” şartının yer alması da tartışma yarattı. Halihazırda resmi kayıtlara giren yüksek lisansa yönelik “belgelendirme” istenmesi dikkat çekti.

"REKTÖR KİME GÜVENİYOR?"

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, ilanlara tepki gösterdi. Adıgüzel şunları kaydetti: “Yüksek lisans yapan kişi zaten öğrenci belgesi ile yüksek lisans yaptığını belgeliyorken ‘belgelendirmek kaydıyla’ detayı ne anlama geliyor? Yüksek lisans yapıyor olduğu konusunda belgeyi kim düzenliyor? Bu belgelerin, adayın fıkıh alanında eğitim vermeyen bir fakültenin fıkıh alanında olmayan bir anabilim dalından veya enstitü müdürü gibi bu konuda hiçbir yetkisi olmayan kişilerden siparişe binaen alındığı, bu düzmece belgenin kabul edilmemesi gerekirken kabul edildiği görülüyor. Kesin YÖK talimatına rağmen göze parmak sokarcasına bu pervasız, kuralsız uygulamalar için bu rektör ve ekibi kime güveniyor?”