Oğlu Kemikleri Kırılana Kadar Darp Edilmişti... Dehşeti Anlattı: 'Kamera Görüntüleri Silinmiş!'

Roman mağazalarının sahibi iş insanı Turgut Toplusoy'un oğlu Mehmet Toplusoy, Beşiktaş'ta bir eğlence mekanında güvenlik görevlisi tarafından darp edildi. Yaşanan olaya ilişkin konuşan Turgut Toplusoy, "Mehmet şu an daha iyi ama daha farklı sonuçlarla da karşılaşabilirdik, beyin kanaması geçirebilirdi. Bir ailenin ocağını söndürebilirlerdi" dedi.

Son Güncelleme:
Oğlu Kemikleri Kırılana Kadar Darp Edilmişti... Dehşeti Anlattı: 'Kamera Görüntüleri Silinmiş!'

İş insanı Turgut Toplusoy'un 20 yaşındaki oğlu Mehmet Toplusoy'un gittiği gece kulübünün güvenlik görevlisi tarafından bayıltılana kadar dövüldü. Yaşananlara ilişkin konuşan Mehmet Toplusoy, “Eskiden müşteri velinimet düsturu vardı. Şu olana bakın! Mekan sigortasız güvenlik elemanı çalıştırıyor, kamera görüntüleri silinmiş. Bunun adı güvenlik terörüdür!" dedi.

Sabah gazetesine konuşan baba Toplusoy, şunları anlattı:

“Oğlum Londra'da okuyor. Bir ay sonra dönecek. 'Gitme' dedim ama arkadaşının ısrarıyla gitti. Bilmediğim, tanımadığım mekâna göndermem aslında ama maalesef böyle bir olay geldi başımıza. Mehmet şu an daha iyi ama daha farklı sonuçlarla da karşılaşabilirdik, beyin kanaması geçirebilirdi. Bir ailenin ocağını söndürebilirlerdi. Keşke beni dövselerdi, benim başıma gelseydi. Evlat başka sonuçta.

Bu olay aslında oğlum Mehmet için ders oldu. Bir daha bilmediği, tanımadığı yere gitmez. Ona gece kulübünü de yasakladım. İstanbul'da artık gece çıkamaz... Bu çocuklar illa başka yerde mi eğlensinler? Eğlenmek istiyorsa evimin bahçesinde eğlensin artık. Bu her aileye ders olsun.

Güvenlikler kendilerini patronlarına ispat etmeye çalışıyorlar. Sigortasız çalışıyor çoğu. Kendilerinde bu gücü nerede buluyorlar bilmiyorum. Biz de zamanında gezdik, eğlendik. Ama hiç böyle bir şeyle karşılaşmadık. Çoğu mekân sahibiyle arkadaş olduk. Eskiden müşteri velinimettir diye bir kavram vardı, nerede bu değerler? Çevremdeki birçok insanın çocuklarının da aynı şekilde dövüldüğünü öğrendim. Bu tür olaylar sadece bizim başımıza gelmemiş. Eşimiz dostumuz da şok içinde, çok üzgün.”

Ünlü İş İnsanının Oğlu Eğlence Mekanında Darp Edildi: Yüzündeki Kemikler Kırıldı!Ünlü İş İnsanının Oğlu Eğlence Mekanında Darp Edildi: Yüzündeki Kemikler Kırıldı!Gündem

Son Güncelleme:
Miras Kalan Araziler İçin Yeni Dönem! Bakanlık Harekete Geçti Miras Kalan Araziler İçin Yeni Dönem
Araplar Akın Akın Göç Ediyor! Antalya'dan Sonra O ilde Kiralar Uçtu Araplar Akın Akın Göç Ediyor! Antalya'dan Sonra O ilde Kiralar Uçtu
Faturalarını Bankalar Üzerinden Ödeyenleri İlgilendiriyor! Birçok Kişi Yandı Faturalarını Bankalar Üzerinden Ödeyenleri İlgilendiriyor! Birçok Kişi Yandı
29 Kişiye Mezar Olmuştu: Bir Skandalı Kelime Kelime Anlattılar Bir Skandalı Kelime Kelime Anlattılar
ÇOK OKUNANLAR
Dünyanın En Zengin Voleybolcuları ve Servetleri Açıklandı: Listede 2 Türk Yıldız Bulunuyor Dünyanın En Zengin Voleybolcuları ve Servetleri Açıklandı: Listede 2 Türk Yıldız Bulunuyor
Pazartesiden İtibaren Geçerli Olacak İlk Zam Belli Oldu: Yüzde 40 Zam Geldi Pazartesiden İtibaren Geçerli Olacak İlk Zam Belli Oldu: Yüzde 40 Zam Geldi
Türkiye Sınırında Üst Üste 2 Deprem! Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa ve Adana’dan Hissedildi Türkiye Sınırında Üst Üste 2 Deprem!
Akşener İddiaların Ardından İlk Kez Konuştu: 'Kılıçdaroğlu ve Özdağ ile Mahkemede Hesaplaşacağız' 'Mahkemede Hesaplaşacağız!'
AKP Resmen Duyurdu: 2 Vekil, 15 Belediye Başkanı Partiye Geçiyor 2 Vekil, 15 Belediye Başkanı Partiye Geçiyor