Oğlu Kemikleri Kırılana Kadar Darp Edilmişti... Dehşeti Anlattı: 'Kamera Görüntüleri Silinmiş!'

İş insanı Turgut Toplusoy'un 20 yaşındaki oğlu Mehmet Toplusoy'un gittiği gece kulübünün güvenlik görevlisi tarafından bayıltılana kadar dövüldü. Yaşananlara ilişkin konuşan Mehmet Toplusoy, “Eskiden müşteri velinimet düsturu vardı. Şu olana bakın! Mekan sigortasız güvenlik elemanı çalıştırıyor, kamera görüntüleri silinmiş. Bunun adı güvenlik terörüdür!" dedi.

Sabah gazetesine konuşan baba Toplusoy, şunları anlattı:

“Oğlum Londra'da okuyor. Bir ay sonra dönecek. 'Gitme' dedim ama arkadaşının ısrarıyla gitti. Bilmediğim, tanımadığım mekâna göndermem aslında ama maalesef böyle bir olay geldi başımıza. Mehmet şu an daha iyi ama daha farklı sonuçlarla da karşılaşabilirdik, beyin kanaması geçirebilirdi. Bir ailenin ocağını söndürebilirlerdi. Keşke beni dövselerdi, benim başıma gelseydi. Evlat başka sonuçta.

Bu olay aslında oğlum Mehmet için ders oldu. Bir daha bilmediği, tanımadığı yere gitmez. Ona gece kulübünü de yasakladım. İstanbul'da artık gece çıkamaz... Bu çocuklar illa başka yerde mi eğlensinler? Eğlenmek istiyorsa evimin bahçesinde eğlensin artık. Bu her aileye ders olsun.

Güvenlikler kendilerini patronlarına ispat etmeye çalışıyorlar. Sigortasız çalışıyor çoğu. Kendilerinde bu gücü nerede buluyorlar bilmiyorum. Biz de zamanında gezdik, eğlendik. Ama hiç böyle bir şeyle karşılaşmadık. Çoğu mekân sahibiyle arkadaş olduk. Eskiden müşteri velinimettir diye bir kavram vardı, nerede bu değerler? Çevremdeki birçok insanın çocuklarının da aynı şekilde dövüldüğünü öğrendim. Bu tür olaylar sadece bizim başımıza gelmemiş. Eşimiz dostumuz da şok içinde, çok üzgün.”