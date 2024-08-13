29 Kişiye Mezar Olmuştu: Bir Skandalı Kelime Kelime Anlattılar

İstanbul’un Beşiktaş ilçesindeki Masquerade adlı gece kulübünde, 2 Nisan’da çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetti.

Olayla ilgili yaklaşık 60 sayfalık rapor hazırlayan müfettişlerin ifadesini aldığı ve Masquarade adlı gece kulübüne ait itfaiye raporunu hazırlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde görevli İtfaiye Çavuşu Fazlı Yavuz’un anlatımları, skandalı gün yüzüne çıkardı. T24 yazarı Tolga Şardan, o detayları köşesinden paylaştı.

Tolga Şardan’ın ‘Beşiktaş yangınını soruşturan müfettişlerin raporundan çıkan skandal!’ başlıklı yazısında ilgili bölüm bu şekilde:

İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin yürüttüğü idari soruşturmada ortaya çıkan skandallar zincirinin halkaları CHP’li Beşiktaş Belediyesi personelinden oluştu. Zira, katliamın yaşandığı gece kulübünün faaliyetine izin veren işletme ruhsatının verilmesi süreci tamamen Beşiktaş Belediyesi’nde.

İTFAİYE ÇAVUŞU, GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Müfettişler, soruşturma kapsamında ruhsatlandırma sürecinde sorumlulukları oldukları gerekçesiyle haklarında ön inceleme yapılan belediye personelinin ifadesini alıp kayda geçirdi.

Olayla ilgili yaklaşık 60 sayfalık rapor hazırlayan müfettişlerin ifadesini aldığı ve Masquarade adlı gece kulübüne ait itfaiye raporunu hazırlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde görevli İtfaiye Çavuşu Fazlı Yavuz’un anlatımları, skandalı gün yüzüne çıkardı.

İtfaiye Çavuşu Yavuz, müfettişlerin önüne koyduğu ve “mevzuata uygun olmayan” 7 Kasım 2006 tarihli ve 24900 sayılı “yangın bakımından incelenen işe yerlerine ait muayene raporu”na yönelik şu bilgileri verdi:

“(…) Biz, söz konusu iş yerlerine yanımızda belediye veya başka bir kurum temsilcisi olmadan gitmekteydik. Bizi iş yerinde iş yeri sahibi veya temsilcisi karşılıyordu.

İş yerinin büyüklüğünü de bizi karşılayan ve yer gösteren kişinin beyanına göre rapora yazıyorduk.

Bana göstermiş olduğunuz raporun da bu şekilde olduğunu tahmin ediyorum.

İş yerinde hazır bulunan yangın önlemlerinin kontrolünü gittiğimiz zaman test etme imkânımız yoktur. Sadece hazır bulunup bulunmadığını gözlemleyerek rapor verilmektedir. Düzenlemiş olduğum raporda o dönemde yürürlükte olan Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Kanun Hakkındaki Yönetmelik esas alınmıştır. (…)”

MÜFETTİŞLERİN TESPİTİ

Yavuz’un söz konusu açıklamaları üzerine müfettişlerin değerlendirmesi dikkat çekici:

“Ancak iş yerinin büyüklüğünün kullanıcı yükü ve buna bağlı olarak çıkış kapılarının sayısı yangın güvenliği açısından önem arz ettiğinden, rapor düzenlenirken iş yeri büyüklüğünün iş yeri sahibinin beyanı ile değil, görevli memur tarafından faaliyet alanının bizzat ölçülerek raporun düzenlemesi gerekmekteydi.”

"HAFTADA 1000-1500 RAPOR DÜZENLENİYORDU"

İtfaiye çavuşu Yavuz’un müfettişlere verdiği ifade sonrasında hakkında ön inceleme yapılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Zabıta Amiri Numan Bulburu’nun verdiği ifade de skandalın boyutunu ortaya koydu:

“(…) Görev yaptığım dönemde usul olarak söz konusu iş yerinin özelliği ve yangından korunmak için alınan önlemlere bakarak şayet uygunsa raporu imzalıyordum. Ancak iş yerine gitmediğim için ayrıntılarına vakıf değilim. Sahaya giden arkadaşlara itibar etmek durumundayız. Zira haftada 1000-1500 arası rapor düzenlenmekteydi. (…)”

Benzer biçimde müfettişlerin ifadesine başvurduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdür Yardımcısı Tuncay Akdağ ise, özetle şu bilgileri verdi:

“Bahse konu iş yeri için Beşiktaş Belediyesi’nden gelen yazı üzerine itfaiye müdürlüğünde görevli personel Fazlı Yavuz tarafından bizzat iş yerine gidilerek düzenlenmiştir. Bunun düzenlediği rapor silsile amirler tarafından imzalanmak suretiyle ilgili kuruma gönderilmiştir.

İtfaiyenin iş yükü çok fazladır. 2006 yılında düzenlenen rapor yerine gidilerek düzenlenmiştir. (…)”

"MÜDÜR ADINA İMZALADIM"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teknik Müdür Yardımcısı Şükrü Öztürk, müfettişlerin sorularını şöyle yanıtladı:

“(…) Söz konusu raporun tanziminde ismi geçen iş yerini bizzat gidip incelemedim. İncelemem de gerekmiyordu. Sahada bizzat yerinde inceleme işini diğer görevliler yapıyordu.

Sahada inceleme işi tamamlanıp, rapor tanzim edildiğinde en son imza için İtfaiye Destek Hizmetleri Müdürü’ne geliyordu. Söz konusu evrakın imzalandığı tarihte Müdür Orhan Akyıldız görevinin başında olmadığı için evrakı adı geçen müdür adına imzaladım.

İmza atarken evrakın şekil ve muhteva açısından tamam olup olmadığını inceledim. Benden önce imza atması gereken görevlilerin imzalarını kontrol ettim. Bir noksanlık görmeyince de müdür adına evrakı imzaladım. (…)”

Masquerade’nin faaliyete geçmesini sağlayacak İBB İtfaiye Teşkilatı’nın imza koydukları yangın raporu için müfettişlerin değerlendirmesi rapora şöyle yansıdı:

“(…) Ancak her ne kadar itfaiye raporu, İtfaiye Çavuşu Fazlı Yavuz tarafından hazırlanmışsa da İtfaiye Zabıta Amiri Numan Bulburu, İtfaiye Müdür Yardımcısı Tuncay Akdağ, İtfaiye Teknik Müdür Yardımcısı Şükrü Öztürk tarafından imzalanmak suretiyle itfaiye raporu hukuken geçerlilik kazanmıştır. (…)”

RAPORDA NE YAZIYORDU?

İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin odaklandığı ve rapora koydukları, olayın en can alıcı kayıtlarından 2006 tarihli yangın bakımından incelenen işyerlerine ait muayene raporu şöyle:

Yapı Cinsi İşyerinin Özellikleri: Adı geçen yer, bodrumu ile 5 katlı Sinan Pasajı’nın bodrum ve asma katında olup kâgirdir. Girişi pasaj dahilinden olup 2 adet çıkış kapısı vardır. Dahili salon asma kat dahilinde elektrik ile ısınan firütöz, çay ve ızgara ocağı vardır. Kısman salon olarak kullanılmaktadır. Pasajın servis merdivenine açılan 2 çıkış kapısı vardır. Diğer katlar iş yeridir.

Yangından korunmak için alınan önlemler: 10 adet 6 kg’lık yangın söndürme cihazı, yangın dolabı, yangın ihbar alarm tesisatı, acil aydınlatma, ışıklı yangın çıkış levhaları, otomatik söndürme sistemi (yağmurlama) panele bağlı duman dedektörü, ocak üstü davlumbazlara otomatik söndürme sistemi vardır.

Yangından korunmak için alınması gereken önlemler ve sonuç: Yangına karşı alınan koruyucu önlemler bugünkü durumu ile yeterlidir. (…)”

Müfettiş ifadelerine yansıdığı şekliyle, İstanbul’da özellikle eğlence mekânı olarak adlandırılan gece kulübü ve diskotek gibi işyerlerine verilen iş yeri açma ruhsatlarının alt yapısını oluşturan yangın raporlarının ne şekilde verildiği, bugün yaşanan tablonun göstergesi.

Halk arasında böylesi durumlar için kullanılan “hak getire” ya da “işler, evlere şenlik” deyimlerinin tam karşılığı.