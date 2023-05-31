Mustafa Sarıgül anlattı: Kılıçdaroğlu ile ne konuştular?

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ikinci turda yüzde 47.82 oranında oy alan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu karşısında yüzde 52.18'le kazandığı cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından süreçle ilgili olarak Halk TV'de değerlendirmelerde bulundu.

36 yıl sonra Meclis'e ana muhalefet partisi listesinden giren Sarıgül, "Erzincan bana da sürpriz oldu. Böyle bir talebim yoktu" dedi; Kılıçdaroğlu ile gerçekleştirdiği görüşmeye dair şu bilgileri verdi:

"Keyifli bir görüşme yaptık. Erzincan'ı nasıl kazandığımızı anlattım. Morali iyiydi, Eksiklerin, hataların nerede olduğunu gördü. 8 ay sonraki seçimlerde ciddi bir çalışma yapacağı intibası bende oldu. Ben dün sayın Genel Başkanı bir lider olarak gördüm. Revizyon yapacak, kadrolarını planlayacak. Ona göre çalışma yapacak. Benimle yerel yönetimlerde neler yapılması gerektiği konusunda konuştu. Özellikle seçimlerdeki raporumu istedi. Birebir görüştük.

Genel merkezler 190 bin 800 sandığın başına adamlarını koymalı ve ıslak imzalar alınmalı. Islak imzalar alınmadığı sürece hiçbir itiraz yapma hakkınız yok. Biz Erzincan'da bu kadar çaba göstermemize rağmen ıslak imzalı tutanakların yüzde 85'ini aldık, yüzde 15'ini alamadık. Bizim orada 3800 oyumuz gitti, koruyamadık.

KILIÇDAROĞLU OY KAYBETMEDİ, BİZ KAZANDIRAMADIK

Kılıçdaroğlu oy kaybetmedi, biz kazandıramadık. Yazıklar olsun bize. Ben ayrıntı anlatmak istemiyorum. Altılı masadaki liderler tek tek çıkıp neden gidip miting yapmadılar. Meral Hanım bir tek dolaştı. Sayın Genel Başkan Kılıçdaroğlu biraz yalnız bırakıldı.

14 Mayıs'tan sonra psikolojik üstünlüğü iktidara kaptırdık. Birinci turda kaybeden iktidardı, biz alana çıkamadık."

İMAMOĞLU BENİM YAPTIĞIM HATAYI YAPMAMALI

Sarıgül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na da parti içi dinamiklerle ilgili olarak tavsiyelerde bulundu. 2005'te eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'a karşı yarıştığı kurultayı örnek gösteren siyasetçi, şunları söyledi:

"Sarıgül'ün yaptığı hatayı yapmaması lazım. Sarıgül acele davrandı. O gün mesela Baykal'ın karşısına çıkmasaydım bir kurultay sonra çıksaydım... Ben 40 oyla kaybettim. Tecrübesizlikle kaybettik."