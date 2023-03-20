Muhalefet sandık güvenliği çalışmalarını hızlandırdı: 'En az iki kişi' formülü

Seçim güvenliği için çalışmalarını hızlandıran muhalefet sandık önlemlerini anlattı. Her sandıkta en az iki kişi bulundurmayı hedefleyen muhalefet, depremzedeler için de özel çalışma yürütüyor.

Parmak boyasının yokluğunda ıslak imzalı tutanakların daha da önemli hale geldiğini vurgulayan muhalefet, "Islak imzalı tutanakların tamamını elimizde bulundurduğumuz sürece, herhangi bir şekilde oynama olursa bunları yakalayıp ifşa etmek çok kolay" diyor.

Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, "Seçmenin hareketliliğini inceliyor olacağız. Eğer seçmen, kütüğünü taşımamışsa onları seçim bölgelerine tekrar taşımak için çalışmalar yapağız. 6 parti olarak her sandıkta en az 2 kişi olmak gibi bir amacımız var. CHP örgütleri 250 bine yakın kişiyi görevlendirdi. Bizim kullandığımız bir altyapımız var. YSK’den gelen sonuçları karşılaştırarak verileri takip ediyor olacağız" dedi.

ISLAK İMZALI TUTANAKLARIN ÖNEMİ

İYİ Parti Seçim Kampanyasından Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Buğra Kavuncu, “Islak imzalı tutanakların tamamını elimizde bulundurduğumuz sürece, herhangi bir şekilde oynama olursa bunları yakalayıp ifşa etmek çok kolay. YSK verdiği rakamlarla, alınan ıslak imzalar toplanıp, sağlaması yapılıyor” diye konuştu.

'DAHA FAZLA GÖREVLİ, MÜŞAHİT VE HUKUKÇULAR OLMASINI İSTİYORUZ'

Deprem bölgesinde seçim zamanında özel ekipler kurmayı düşündüklerini söyleyen altılı masanın Seçim Güvenliği Komisyonu üyesi İlay Aksoy da, “Daha fazla görevli, müşahit ve hukukçular olmasını istiyoruz. Ben de görev verilirse seçim zamanında Hatay ya da Adıyaman’da olmayı düşünüyorum. Çünkü oralarda bize ihtiyaç olacak” çağrısında bulundu.

DEPREM BÖLGESİ

Depremde yaşamını yitiren ancak ölümü kayda geçmeyen yurttaşların durumunu değerlendiren Aksoy, “Vefat eden birçok kişinin kaydı daha yapılmadı. İnsanlar kendi ölülerini kendi çıkarmak zorunda kaldı. O bölgede bir çalışmaya giriyoruz. Seçim Komisyonu olarak da bu konuda daha net bir çalışma yürüteceğiz. O bölgeyi tanıyan insanlarla da işbirliği içinde olmamız lazım” dedi. Aksoy, bu kapsamda İstanbul Barosu’yla da görüşeceklerini aktardı.