Murat Yetkin: İbrenin bu hafta Kılıçdaroğlu'na dönme ihtimali güçlü

Gazeteci Murat Yetkin, seçimlerde ibrenin bu hafta Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yana dönme ihtimalinin güçlendiğini söyledi.

Bu olasılığın en fazla HDP öncülüğünde kurulan Emek ve Özgürlük İttifakı'nın ana muhalefet partisi liderine vereceği destekle yükselebileceğini dile getiren Yetkin, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'yle ilgili sözlerine de değindi:

"İYİ Parti liderinin, İnce'nin de Millet İttifakına güç vereceği ihtimali üzerinde ciddiyetle durduğu anlaşılıyor. İnce'nin özellikle gençler arasındaki oy potansiyelinin halen Altılı Masayı oluşturan partilerin bir kısmından fazla olduğu konuşuluyor. Adı üzerinde, yüzde 50+1 sisteminde 1 oyun dahi önemi bulunuyor. Aksi halde Cumhurbaşkanı Erdoğan hem AK Parti içinde hem MHP’de hissedilen rahatsızlığa rağmen Hüda Par'la Yeniden Refah'la ittifakla bu kadar uğraşmazdı.

CHP’nin 2018 seçimindeki Cumhurbaşkanı adayı olan İnce, kaybettikten sonra CHP yönetimine bayrak açtı, istifa etti ve Memleket Partisini kurdu. Son günlerde özellikle CHP ve Kılıçdaroğlu hakkında inişli çıkışlı beyanları var. Dolayısıyla bu işbirliği gerçekleşmesinde CHP kadar İnce'nin de adım atması gerekiyor.

İnce’nin Erdoğan'ın seçilmesi ya da seçilmemesine katkı vereceği sorumluluğuyla yüzleşmesi gerekiyor. İnce’nin 'yuvaya dönüşüyle' de Kılıçdaroğlu’nun seçilme ihtimali güçlenecektir."

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