"Mezunumuz değil" dedi, ortalık karıştı: Miktad Kadıoğlu ve Kerem Ökten arasında diploma gerginliği!

İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Mikdat Kadıoğlu ile 'Meteoroloji uzmanı' olarak bilinen Kerem Ökten için "Mezunumuz değil, suç duyurusunda bulunacağız" dedi. Ökten'den "Meteoroloji mezunu olmadığımı söylemiştim" yanıtı geldi.

"Mezunumuz değil" dedi, ortalık karıştı: Miktad Kadıoğlu ve Kerem Ökten arasında diploma gerginliği!

İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Mikdat Kadıoğlu, Twitter'da paylaşımda bulunan ve meteoroloji uzmanı olmadığını belirten Kerem Ökten için, "Mezunumuz değil, suç duyurusunda bulunacağız" dedi. Kerem Ökten ise "Bu hesabı açtığımdan beri söyledim. Ben, Hava Forum gibi meteoroloji mezunu değilim. Havaforum admini hukuk mezunu Aytaç Çomoğlu, ben de Muhasebe ve Denetim Yüksek Lisans mezunuyum" açıklamasını yaptı.

İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Kadıoğlu, Kerem Ökten adında bir mezunlarının olmadığını belirtti ve suç duyurusu yapacaklarını açıkladı.

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNUYORUZ"

Mikdat Kadıoğlu, yaptığı açıklamada İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı'na da etiketleyerek, "İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölüm Başkanı olarak böyle bir mezunumuzun olmadığını kamuoyuna saygı ile duyururum. Bu sahte diploma olayı için suç duyurusunda bulunuyoruz" dedi.

"METEOROLOJİ MEZUNU DEĞİLİM"

Kerem Ökten ise hakkında yazılan haberleri de paylaşarak şunları söyledi:

"Bu gazeteler kafayı yemiş. Bana da kafayı yedirecekler. Bu hesabı açtığımdan beri söyledim. Ben, Hava Forum gibi meteoroloji mezunu değilim. Havaforum admini hukuk mezunu Aytaç Çomoğlu, ben de muhasebe ve denetim yüksek lisans mezunuyum. Bir Rus kadının dediği gibi, Türk erkeğine kaç defa hayır deyince anlıyorlar. Ona göre hayır sayısı yapacağım."

Ökten, Kadıoğlu'nun 'sahte diploma' açıklamalarına yönelik "Reklamın iyisi kötüsü olmaz. Bırakın sallasınlar. Bunlara inat meteorolojiye daha fazla mesai harcayım..." ifadelerini kullandı.

Konu hakkında bir paylaşım daha yapan Ökten, takipçilerinin hukuki bilgisine başvurarak "Avukatlığımı yapmak isteyen takipçim varsa; lütfen özelden görüşelim. Her bana edilen hakaret için tazminatın tamamını avukatıma vereceğim. İyi bir kazanç..." dedi.

"Mezunumuz değil" dedi, ortalık karıştı: Miktad Kadıoğlu ve Kerem Ökten arasında diploma gerginliği! - Resim : 1

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"Mezunumuz değil" dedi, ortalık karıştı: Miktad Kadıoğlu ve Kerem Ökten arasında diploma gerginliği! Miktad Kadıoğlu ve Kerem Ökten arasında diploma gerginliği!