MEB'den Nur cemaati destekli yarışmaya destek

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) Hayrat Vakfı ve Uluslararası Eğitimciler Derneği arasında imzalanan “Eğitimde İşbirliği Protokolü” kapsamındaki yarışmada dini içerikli dört farklı kitaptan sınav yapılacak.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre; yarışmanın kitapları ise Nur cemaati bağlantısıyla bilinen Hayrat Vakfı’na bağlı Hayrat Neşriyat tarafından basıldı. Yarışmayı düzenleyen kuruluş ise Uluslararası Eğitimciler Derneği. Derneğin başkanı Yusuf Irmak, Hayrat Vakfı’nın eski yöneticileri arasında bulunuyor.

Derneğin internet sitesindeki “bağlantılar” kısmında da Hayrat Vakfı yer alıyor. Yarışma ilkokul, ortaokul, lise ve yetişkin olmak üzere dört farklı kademede gerçekleşecek. Her kademe kendileri için belirlenen kitaptan sorumlu tutulacak. 18-19 Mart’ta yapılacak yarışmanın ödülü ise 1.5 milyon TL olarak açıklandı.

REKLAM İÇİN KAMU KUURLUŞLARI KULLANILDI

İl ve ilçe milli eğitim müdürlükleri ile okulların yanı sıra yarışmanın reklamı için gençlik ve spor il müdürlükleri de devreye girdi. Kamu kurumlarının sosyal medya hesaplarından yarışmaya ait afişler paylaşıldı.

Sosyal medyadan tepki gösteren bir veli, “Öğretmen önermiş, okul müdürü göndermiş. MEB onaylı diye çocuğumun kaydını yaptım. Kitap içeriğini incelediğimde Hayrat Neşriyat ve Hayrat Vakfı tarafından basıldığını gördük. Hayrat Vakfı’nın Nur cemaatine bağlı olduğunu gördüm. Bu yarışmayı okul müdürüne yayması için gönderen kim? Veli gruplarında paylaşılmasını isteyen okul müdürü içeriğini bilerek mi gönderdi” diye sordu.