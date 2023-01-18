Türkiye-İran sınırında, Van'da ve çevre illerde de hissedilen 5.7 büyüklüğünde deprem

İran'ın, Van'a 44,85 kilometre uzaklığındaki Khoy şehri merkezli 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, saat 13.08'de meydana gelen deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Depremin merkezi Khoy'un, Van'ın Başkale ilçesine 44,85 kilometre uzaklıkta olduğu belirlendi.

KANDİLLİ RASATHANESİ'NDEN AÇIKLAMA

Kandilli'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye-İran sınırında 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 13:08'de yerin 5 kilometre altında gerçekleşen deprem, Van ve çevre ilçelerde de hissedildi.