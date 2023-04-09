Malatya'daki konut ihalesini AKP’li belediye aldı

Malatya’daki 681 konut ihalesi AKP’li Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin şirketi olan Er Konut İnşaat ve Alkazan İnşaat ortaklığına gitti. İhale için 23 Mart’ta sözleşme imzalandı.

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Malatya'daki konut ihalesini AKP’li belediye aldı

Sözcü’den Deniz Ayhan’ın haberine göre, Malatya İli Battalgazi İlçesi Çamurlu Mahallesi 681 Adet Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi ihalesi 8 Mart 2023'te davet usulüyle yapılan Pazarlık 21 b maddesine göre yapıldı. İhaleye 10 firma katıldı. İhaleyi kazanan Er konut inşaat Taahhüt Nakliye ve Madencilik Şirketi ile Alkazan İnşaat Endüstri Ticaret şirketi ortaklığı oldu. 23 Mart 2023'te iki şirket ortaklığı ile TOKİ arasında 1 milyar 165 milyon TL'lik sözleşme imzalandı.

Er Konut A.Ş. Başkanı aynı zamanda Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen. Şirketin yönetim kurulunda ise Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Altundağ, Müdürler Tahir Akgül, Ferdi Piyi, Mine Saraçoğlu gibi isimler yer alıyor. İhale için 23 Mart'ta sözleşme imzalanırken, konutların Ocak 2024'te tamamlanmasının planlandığı bildirildi.

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