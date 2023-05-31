Kulis: İYİ Parti'de 'muhalifler' yakından izlenecek, 'ipler sıkı tutulacak'

Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerini kaybeden muhalefette 'iç hesaplaşmalar' gündeme gelmeye başladı. İYİ Parti'de disiplin kurulu üyesi Ethem Baykal, genel başkan Meral Akşener'e istifa çağrısı yaparken iddiaya göre muhalif ekip kurultayda yeni bir aday çıkaracak.

Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün Başkanlık Divanı'nı topladı. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda, seçim sonuçları değerlendirildi.

Akşener toplantıda divan üyelerinin görüşlerini dinlerken, seçim sürecinde Altılı Masa partilerinin yaptığı yanlışlara dikkat çekildi.

Toplantıda 24 ve 25 Haziran’da gerçekleştirilecek kongre süreci de ele alındı. Kongre öncesinde parti içinde muhalif hareketlenmelerin olabileceği ancak bir sonuca ulaşmasının mümkün gözükmediği görüşü dile getirildi.

Toplantıda yine de muhalif hareketlerin yakından izlenerek iplerin sıkı tutulması konusunda görüş birliği sağlandı.