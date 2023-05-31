'Ekrem İmamoğlu için en uygun zaman bekleniyor'

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hukuk tarihine bir skandal olarak geçen 'ahmak' davasında 2 yıl 7 ay hapis ve siyasi yasak cezasına çarptırıldığını hatırlatarak iktidarın kendisini görevden almak için 'en uygun zamanı' beklediğini söyledi.

İmamoğlu hakkındaki karar, hakimin final duruşmasından bir öncekinde sarf ettiği "Bu sözlerin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine değil, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya cevap olarak söylendiği açık" ifadesine rağmen alınmıştı.

14 Mayıs'ta düzenlenen seçime giden süreçte İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olması durumunda söz konusu hapis cezasının jet hızıyla istinaf ve Yargıtay tarafından onanabileceği tehlikesinin farkında olunduğuna dikkati çeken Öztürk, İmamoğlu'nun İçişleri Bakanlığı tarafından da açığa alınmasının halen gündemde olduğuna dikkati çekti.

İmamoğlu’nun belediyede çalıştırıldığı iddia edilen terör iltisaklı kişiler hakkında İçişleri Bakanlığı’na birden fazla kez yaptığı "Kim bunlar, açıklayın" çağrısını hatırlatan Öztürk, "Eminim yarın çıkıp 'Şu kadar terör bağlantılı kişi olduğunu söylememize rağmen, belediye bunları çalıştırmaya devam ediyor' derse buna da şaşırmam" diye yazdı.

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