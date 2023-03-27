Kulis: AKP'nin seçim kampanyasında iki konu öne çıkacak

14 Mayıs 2023'te yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine iki aydan az bir süre kala siyasi partiler, çalışmalarını hızlandırdı. İktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'ye göre AKP, tüm hazırlıklarını tamamladığı kampanyasına 11 Nisan'da beyannamesini açıklayarak başlayacak.

Gazetecinin aktardığına göre seçim beyannamesinde 'depremzedelerin 1 yıl içinde kalıcı konutlara kavuşması ve şehirlerin yeniden inşası' ve 'ekonomi; daha iyi bir gelecek vurgusunun' öne çıkması bekleniyor.

ERDOĞAN - KILIÇDAROĞLU 'REFERANDUMU'

Bu dönemde miting yapılacağını ve AKP'nin seçim kampanyasının ana omurgasını oluşturan yerli ve milli projelerin hayata geçirildiği törenler düzenleneceğini ileri süren Selvi, şunları söyledi:

"Seçim kampanyası Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın üzerine kurulacak. Çünkü AK Parti bu seçimleri Erdoğan - Kılıçdaroğlu seçimi olarak görüyor. Seçmene, 'Türkiye’yi 5 yıl boyunca Erdoğan mı yönetsin, Kılıçdaroğlu mu?' tercihi sunulacak."

Yazının tamamı.