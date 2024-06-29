Konutlar bitti, mahkemeden iptal kararı çıktı

Gazete Duvar'dan Pelin Akdemir'in haberine göre, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Bursa’nın İnegöl ilçesi Karalar Mahallesi’nde tarım alanına yapılan konutlar, TMMOB Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi tarafından davalık oldu. Mahkeme, TOKİ'nin planlarını üst ölçekli planlara, imar mevzuatına, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu yararına uygun olmadığı gerekçesiyle iptal etti.

Şehir Plancıları Odası Bursa Şube Başkanı Murat İlkme, inşaatın tamamlanması nedeniyle geri dönüşün olmadığını söyledi.

Karalar Mahallesi’ndeki proje, 805 adet konutu, 2 adet iş merkezini ve bir camiyi içeriyor.

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Bursa’nın İnegöl ilçesi Karalar Mahallesi’nde yapılacak 805 adet konut, 2 adet iş merkezi ve bir cami için imar plan değişiklikleri 29 Eylül 2020’de Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından onaylandı. TMMOB Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi, onaylanan planlara konut alanlarının tarım alanına yapılacağı, imar planı değişikliklerinin üst ölçekli imar planlarına ve mekânsal planlar yönetmeliğine aykırı olması ve kurum görüşü eksiklikleri gerekçesiyle itiraz etti. İtirazın geri çevrilmesi üzerine Şehir Plancıları Odası, Bursa Büyükşehir Belediye’sine imar planı değişikliklerinin iptal edilmesi istemiyle 2021 yılında dava açtı.

Bu arada TOKİ’nin 2021’de başladığı konut inşaatı tamamlanarak, 29 Ocak 2024 tarihinde hak sahiplerine anahtar teslimi yapıldı. Bursa 3. İdare Mahkemesi’nde açılan davada, mahkemenin 22 Mayıs’ta aldığı karar bu hafta taraflara iletildi. Mahkeme, Şehir Plancıları Odası'nı haklı bularak TOKİ'nin planlarını üst ölçekli planlara, imar mevzuatına, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu yararına uygun olmadığı gerekçesiyle iptal etti.

Kararda yer alan bilirkişi raporunda, projede nüfusa göre eğitim, sağlık, kültürel ve sosyal alanlar, yeşil alanlar, teknik altyapı alanlarının yetersiz olduğu, böylelikle imar planlarının mekânsal planlar yönetmeliğine aykırılık gösterdiği belirtildi.

'PLANLAR ONAYLANDIKTAN SONRA ALINAN KURUM ONAYI KANUNLARA AYKIRI'

Mahkemenin kararını değerlendiren Şehir Plancıları Odası Bursa Şube Başkanı Murat İlkme, tarım alanlarına konut yapılacaksa öncelikle Tarım İl Müdürlüğü ve Toprak Koruma Kurulu’ndan ‘tarım dışı kullanımı uygundur’ onayı alınması gerektiğini belirtti..

Ancak İnegöl'deki TOKİ konutları için söz konusu süreç işletilmedi. İlkme, Mustafakemalpaşa Yenice’de yapılan TOKİ 2. Etap konutlarını örnek göstererek, “Burası tarım alanı ancak Tarım İl Müdürlüğü'nün görüşü yok ama planlar onaylandı. Planlar onaylandıktan sonra dosyayı yeniden sunacaklarmış. Normalde Tarım İl Müdürlüğü alanın tarım dışı kullanımını onayladıktan sonra imar planı hazırlanması gerekir. TOKİ ‘Ben nasıl olsa devletim, izin alırım’ diyor. Hızlıca imar planları onaylanıyor, diğer prosedürleri arkadan tamamlamaya çalışıyor” diye anlattı.

‘İNŞAAT BİTMİŞ, GERİ DÖNÜŞÜ YOK’

Mahkemenin inşaata yönelik yürütmeyi durdurma kararı vermediği için müteahhitlerin inşaata devam ettiklerini belirten İlkme, “Bu şekilde sonuç alınamıyor. Tarım alanını, konut alanına çevirmiş oldular. TOKİ’ler yapılmadan önce tarım arazisiydi. Normalde inşaat başlamamış olsaydı konut yapılamazdı. Ama burada inşaat bitmiş, insanlar oturuyor, geri dönüşü yok bu işlemin” diyor.

Mahkemenin almış olduğu karara göre imar planları, eksik olan kısımlar ve iptal gerekçeleri tamamlanarak yeniden hazırlanacak ve belediye tarafından onaylanacak.