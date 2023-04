Katledilenler anıldı: “Bu 1 Mayıs Taksim’in yasaklı olduğu son 1 Mayıs olacak”

DİSK, KESK, TMMOB, TTB temsilcileri, meslek örgütleri ve siyasi partiler 1 Mayıs 1977’de Taksim’de, 1 Mayıs 1989’da Şişhane’de ve 1 Mayıs 1996’da Kadıköy’de katledilen işçileri andı. Kazancı Yokuşu’nda gerçekleştirilen anma töreninde katledilen işçilerin isimleri okundu ve saygı duruşunda bulunuldu.

Anmada “Gün gelecek devran dönecek, AKP halka hesap verecek”, Yaşasın 1 Mayıs", "Katillerden hesabı emekçiler soracak", “Faşizme karşı omuz omuza” ve "Faşistlerden hesabı emekçiler soracak" sloganları atıldı.

“BU 1 MAYIS TAKSİM’İN YASAKLI OLDUĞU SON 1 MAYIS OLACAK!”

Anma töreninde söz alan DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, bu yılki 1 Mayıs’ın Taksim’in yasaklı olduğu son 1 Mayıs olacağını belirterek, herkesi ‘yeni başlangıçlar’ için 1 Mayıs meydanlarında olmaya çağırdı:

“Bu 1 Mayıs Taksim’in yasaklı olduğu son 1 Mayıs olacak. Geçen yıl bu meydanda ve tam bu saatte ‘Sözünüz bize emanettir’ demiştik. Bugün bir kez daha söylüyoruz. Her yer Taksim diyen, her yerde mücadeleye devam edenler özgürleştirecek Taksim’i, ülkeyi ve geleceğimizi. Yeni bir başlangıç için herkesi 1 Mayıs meydanlarında olmaya çağırıyoruz.”

“HEYECANIMIZ YENİ BİR ÜLKE KURACAK OLMANIN GURURUNDAN, COŞKUSUNDAN GELİYOR”

Bu yılki 1 Mayıs’ın yasakların gölgesinde kutlandığını belirten Çerkezoğlu, tümüyle haksız, hukuksuz ve mahkeme kararlarının çiğnenerek Taksim Meydanı’nı yasaklayan bir sürecin yaşandığını ifade etti:

“Bizler bu yıl ülkemizde 1 Mayıs’ı çok ama çok acılı, hüzünlü, yaralı, kederli ama bir o kadar da kararlı, umutlu, heyecanlı olduğumuz tarihsel bir zamanda karşılıyoruz. Umudumuz hayatı her gün ama her gün yeniden üreten ellerimizden alıyor gücünü. Heyecanımız bugün bu topraklarda, her anlamda yaşadığımız enkazın yıkıntıları üzerinden yeni bir ülke kuracak olmanın tarifsiz coşkusu ve gururundan geliyor.”

“BARİKATLAR DEPREM YARDIMLARININ İKTİDAR PARTİSİ TEMSİLCİLERİNİN SEÇİM ARAÇLARINDAN DAĞITILABİLDİĞİ BU AYMAZLIĞI ANLATIYOR”

İki gün sonra 1 Mayıs gününde de Taksim Meydanı’nda kuşun bile uçmasını engellemeye çalışan zihniyetle karşı karşıya olduklarını söyleyen Çerkezoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“1 Mayıs’ta da bu meydanda kuşun uçmasını bile engellemeye çalışan bu barikatlar bize çok şey anlatıyor. Bu barikatlar ülkemizdeki demokrasinin son kırıntılarını ortadan kaldıran, tümüyle haksız, hukuksuz, baskıcı ve otoriter düzenin simgesidir. Bu barikatlar işçiden alıp patrona veren, fakirden alıp zenginin kasasını dolduran, bütün çarkları zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yapmak için dönen ve milli gelirden işçi sınıfının aldığı payı Cumhuriyet tarihinin en düşük yüzeyine yani yüzde 25’lere kadar düşüren bu düzeni anlatıyor. Bu barikatlar lüks arabalarla, uçaklarla gezip bunlarla övünenlerin zihniyetini anlatıyor. Bu barikatlar ülkenin en önemli kurumlarından biri olan TÜİK’in enflasyonu sürekli düşük göstererek soframızdaki ekmeği çalmasını anlatıyor. Bu barikatlar son birkaç yılda 5 buçuk milyon olan işsize çoğunluğu genç olmak üzere 3 buçuk milyon yeni işsiz eklenmesine sebep olan ama diğer taraftan da kendi akrabalarına üçer beşer maaş alanları anlatıyor. Bu barikatlar sendika ve örgütlenme hakkımızı engellerle ortadan kaldıranları, grevlerimizi yasaklayanları anlatıyor. Barikatlar depremzedelerin bir çadırı bile yokken ülkemizin 100 yılı aşkın en önemli dayanışma kurumu olan Kızılay’ın çadır satmasını anlatıyor. Bu barikatlar deprem yardımlarının iktidar partisi temsilcilerinin seçim araçlarından dağıtılabildiği bu aymazlığı anlatıyor.”

“ANT OLSUN Kİ BU BARİKATLARI YIKACAĞIZ, ANT OLSUN Kİ HAKLARIMIZI TEK BİR KİŞİNİN KEYFİNE BIRAKAN BU DÜZENİ YIKACAĞIZ”

Geçen yılki anma töreninde verilen sözü hatırlatan Çerkezoğlu, sözü bir kez daha yineleyerek ülkedeki barikatların yıkılacağını, tüm hakların tek bir kişinin keyfine bırakılan bu düzenin değişeceğini söyledi:

“Hep birlikte sözünü veriyoruz. Ant olsun ki bu barikatları yıkacağız. Ant

olsun ki ekmeğimizi patronların insafına, doğamızı, kentlerimizi rantçıların yağmasına, haklarımızın tek bir kişinin keyfine bırakılan bu düzeni değiştireceğiz. Hep birlikte değiştireceğiz. Geçen yıl bu meydanda, tam bu saatte bir söz vermiştik. “Sözünüz bize emanettir” demiştik. Bugün bir kez daha söylüyoruz. Her yer Taksim diyerek her yerde ve her alanda mücadeleye devam diyenler özgürleştirecek Taksim’i, ülkeyi ve geleceğimizi. Yeni bir başlangıç için herkesi 1 Mayıs meydanlarında olmaya çağırıyoruz.”

“GELECEK YIL GEZİ PARKI’NDA BULUŞUP YİTİRDİĞİMİZ EVLATLARIMIZIN ADINI TAŞIYAN AĞAÇLARIN ARASINDAN KOL KOLA YÜRÜYECEK VE HEP BİRLİKTE TAKSİM MEYDANI’NA GİRECEĞİZ”

Çerkezoğlu, gelecek yıl 1 Mayıs’ta Gezi Parkı’nda buluşulup yitilenlerin adını taşıyan ağaçların arasından kol kola yürünüp 1 Mayıs alanına yani Taksim Meydanı’na girileceğinin sözünü de verdi. Çerkezoğlu, işçi sınıfını, kadınları, gençleri ve emekçileri zorbalıkla adalet, istibdatla hürriyet arasında seçim yapılacak olan 14 Mayıs’ta ve ondan önce de 1 Mayıs meydanlarında yan yana olmaya çağırdı:

“Bugün burada biz söz verelim. Gelecek yıl Gezi Parkı’nda buluşup yitirdiğimiz evlatlarımızın adını taşıyan ağaçların arasından kol kola yürüyecek ve hep birlikte 1 Mayıs alanımıza yani Taksim Meydanı’na gireceğiz. Herkesi bu süreçte 1 Mayıs meydanlarında bu inançla ve kararlılıkla buluşmaya çağırıyoruz. İşçi sınıfını, kadınları, gençleri, emekçileri, bütün sınıf kardeşlerimizi zorbalıkla adalet ve istibdatla hürriyet arasında seçim yapacağımız 14 Mayıs’ta ve ondan önce de 1 Mayıs’ta eşitlik, barış, kardeşlik, demokrasi, demokratik sosyal Cumhuriyet, ülkemizin aydınlık geleceği için hep birlikte yan yana olmaya çağırıyoruz. Yaşasın 1 Mayıs!”