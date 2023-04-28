Afet bölgesinde kadın ve bebek sağlığı yok sayıldı: 'Hamileler farklı kentlere sevk ediliyor'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, deprem bölgesinde hamile kadınların durumuna ilişkin açıklama yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, “Deprem bölgesinde ciddi hijyen sorunları bulunuyor. Çadır kamplarda yaşamına devam eden vatandaşlarımızın ve özellikle gebelerin hijyen sorunlarının çözülememesi, riskli gebelikleri gündeme getiriyor. Gebeleri muayene eden hekimlerin yapmış oldukları açıklamalarda sıvı tüketimlerinin çok az olduğu ifade ediliyor. Bunun en büyük nedeni tuvalet yetersizliği. Depremin üzerinden aylar geçmesine rağmen sağlıklı barınma alanlarını, tuvaletleri inşa edemeyen AKP halkımızın sağlığı ile oynuyor” açıklamasını yaptı.

Hatay’da depremlerin üzerinden 2 aydan fazla süre geçmesine rağmen Antakya, Defne, İskenderun, Samandağ, Yayladağ, Kırıkhan ve Altınözü ilçelerinde doğum hizmeti verilemediği, gebelerin Dörtyol veya Adana’ya sevk edildiğini belirten İlgezdi, şunları kaydetti:

“Hamile bir vatandaşımız doğum için saatlerce yol gitmek zorunda kalıyor. Bu hem anne hem de bebek sağlığı açısından çok büyük bir risk. Deprem sonrası yurttaşa çadır bile bulamayan iktidar, depremin üzerinden aylar geçmesine rağmen vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine erişimi için hiçbir adım atmadı. Deprem sonrası enkazlardan canlı yurttaşlarımızın çıktığı o en yoğun dönemde İtalyan Hastanesi’nde doğum hizmeti verilebilirken, Bakanlığa devredildikten sonra gebelerin saatlerce yol gitmelerine neden olan iş bilmezler, halkımızın sağlığını tehlikeye atıyor.

“İKTİDAR VATANDAŞLARIMIZIN EN TEMEL İHTİYAÇLARINDAN BİRİ OLAN SAĞLIK HAKLARINI KARŞILAYAMIYOR”

Türk Tabipleri Birliğinin açıkladığı 9 Eylül Üniversitesinin tespitlerine göre Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da yaklaşık 35 bin gebe kadınımız bulunmaktadır. Çocuklarını dünyaya getirmeyi planlayan binlerce vatandaşımız için hiçbir önlem alınmadığı ortada. İktidar, anne ve bebeğin sağlığını hiçe sayarak, herhangi bir adım atmıyor. Gebe kadınların sevk halinde yaşayacakları komplikasyonların sorumluluğunu Sağlık Bakanlığı üstlenecek mi? Yoksa daha öncekiler gibi ‘kader’ mi diyecekler? ‘Sağlıkta çağ atladık’ masalını meydanlarda anlatanlar, bu konu hakkında herhangi bir şey diyebilecekler mi? Maalesef İktidar vatandaşlarımızın en temel ihtiyaçlarından biri olan sağlık haklarını karşılayamıyor.

“TÜM YAŞANANLAR AKP’NİN SAĞLIĞA ZARARLI OLDUĞUNU BİR KEZ DAHA GÖSTERİYOR”

Deprem bölgesinde ciddi hijyen sorunları bulunuyor. Çadır kamplarda yaşamına devam eden vatandaşlarımızın ve özellikle gebelerin hijyen sorunlarının çözülememesi, riskli gebelikleri gündeme getiriyor. Gebeleri muayene eden hekimlerin yapmış oldukları açıklamalarda sıvı tüketimlerinin çok az olduğu ifade ediliyor. Bunun en büyük nedeni tuvalet yetersizliği. Depremin üzerinden aylar geçmesine rağmen sağlıklı barınma alanlarını, tuvaletleri inşa edemeyen AKP halkımızın sağlığı ile oynuyor. Yurttaşlarımızın deprem felaketinde yaşadıkları büyük travmalara her geçen gün yenileri ekleniyor. İktidar, buradaki vatandaşlarımızın yaşadıkları sorunları görmüyor, duymuyor, bilmiyor, çözemiyor. Kronik hastalıkları olan anne adaylarının takibi yapılamıyor. Deprem bölgelerinde yeterli sağlık koşullarının sağlamamasından kaynaklı olarak tedavileri eksik kalıyor. Tüm yaşananlar AKP’nin sağlığa zararlı olduğunu bir kez daha gösteriyor.”

Kaynak: ANKA