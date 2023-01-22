Kadın cinayeti: Özel harekatçı, boşanmak üzere olduğu polis eşini sokak ortasında öldürdü
Kırşehir'de özel harekatçı Hüseyin E.Y., boşanmak üzere olduğu polis eşi Aslı Y.'yi sokak ortasında öldürdü; ardından intihar etti.
Edinilen bilgiye göre Kırşehir'de özel harekatçı Hüseyin E.Y., boşanmak üzere olduğu polis eşi Aslı Y. ile Ahi Evran Mahallesi'nde bulunan bir kafede buluştu; ancak aralarında tartışma çıktı. Daha sonra sokak ortasında Aslı Y.'ye 10 el ateş eden Hüseyin E.Y., ardından aynı silahla kendisini de vurdu.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Aslı Y.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, Hüseyin E.Y. de kaldırıldığı hastanede öldü.
Polis, yaşananların ardından çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Kadının cenazesi, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
Kaynak: İHA
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