İYİ Partili Başkanın Oğlu Boğularak Hayatını Kaybetti

Batman'da 23 yaşındaki Taha Yasin Uras serinlemek için girdiği Batman Çayı'nda boğuldu. Uras'ın İYİ Parti Batman İl Başkanı Şeyhmus Uras'ın oğlu olduğu öğrenildi.

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İYİ Partili Başkanın Oğlu Boğularak Hayatını Kaybetti

İYİ Parti Batman İl Başkanı Şeyhmus Uras'ın oğlu Taha Yasin Uras (23), sıcak havadan bunalıp girdiği Batman Çayı’nda boğuldu.

Olay, akşam saatlerinde kent merkezine bağlı Şerbetli köyü mevkisindeki Batman Çayı’nda meydana geldi. Yakınlarıyla birlikte Batman Çayı’na giren Taha Yasin Uras, akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Durumu fark eden yakınları, çaya girerek Taha Yasin’i sudan çıkardı. İhbarla bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Taha Yasin, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Taha Yasin’in cenazesi, otopsi için hastanenin morguna götürüldü. Taha Yasin’in İYİ Parti İl Başkanı Şeyhmus Uras'ın oğlu olduğu, kısa bir süre önce de askerden geldiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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